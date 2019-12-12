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YORUM KURALLARINI OKUDUM

“5.Altın Baklava Film Festivali” ile HKÜ’de sinema şöleni

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan "Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali" ikinci gününde birbirinden renkli söyleşilere ve film gösterimlerine sahne oldu.

“5.Altın Baklava Film Festivali” ile HKÜ’de sinema şöleni

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan “Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali” ikinci gününde birbirinden renkli söyleşilere ve film gösterimlerine sahne oldu.
Sinemaya ilgi duyan, hali hazırda sinema ile uğraşan ve sinema ile tanışmak isteyen bireylere kendilerini göstermek için bir fırsat oluşturan Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nin ikinci gününde, Bilkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Andreas Treske, ''Arkadan Kesmek, Da Vinci Dijital Post Prodüksiyon, Kurgu ve Renk'' konulu atölyesini gerçekleştirildi. Sinemayla ilgili tekniklerin anlatıldığı atölyede öğrenciler deneyim kazanma fırsatı buldu.
Sinema atölyeleri ile devam eden 5. Altın Baklava Film Festivali’nde jüri üyesi ünlü sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu Cansel Elçin “Oyunculuk Atölyesi” ile HKÜ Öğrencileriyle buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan atölyesinde öğrencilere oyunculuk hikayesinden bahseden Elçin, tecrübelerini paylaştı. Müzisyen ve oyuncu Elif Buse Doğan ise film ve müziğin iç içe olan dünyasını atölyede öğrencilere aktardı.
Cansel Elçin: “Sahneye çıkmak benim için ayna gibi”
HKÜ öğrencileriyle bir araya gelen ünlü oyuncu Cansel Elçin, tiyatroya sosyal hayatını entelektüel hale getirmek için gittiğini ama daha sonrasında oyuncu olmaya karar verdiğini söyledi. 2324 yaşlarından itibaren de sanatla ilgilenmeye başladığını ifade eden Elçin, “Sahneye çıkmak benim için ayna gibi. Tiyatroya girince kitaplar okuyup zenginleşiyorsun. Dünyada başka bir yerde başka anlatılan hikayeler olduğunu bu sayede daha iyi anlıyorsunuz. Televizyon popüler kültür ama televizyon dünyasında kalıcı bir iş yapmak da aynı zamanda zor. Hatırla sevgili dizisi benim için kalıcı işlerden bir tanesi. Oyunculuk da en çok sevdiğim şey insan psikolojisi. İnsanları bu yüzden gözlemliyorum. Bir hayat yetmiyor bir meslek yetmiyor. Oyunculukta bir karaktere bürünmek, birçok rol yapıp farklı duygular içinde olmak çok güzel bir his. Rollerin farklılaştıkça empatin de yükseliyor. Oynadığınız karakteri sette bırakacaksınız. Setten çıktıktan itibaren normal hayatınıza dönüyorsunuz” dedi.
Ünlü isimler HKÜ’de
Oyuncu ve müzisyen Elif Buse Doğan ise müzik ile film dünyasının benzer yanlarını, kendisine hissettirdiği duyguları öğrencilerle yaptığı atölyede paylaştı. İki sektöründe apayrı bir mutfağının olduğundan söz eden Doğan, bazı filmlerde müziğin ön plana çıktığından bazısında ise hikayenin ön plana çıktığından bahsetti.
Bilkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Film Gösterimi ve 5. Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nde ön elemeyi geçen filmlerin sunumuyla devam eden festivalin ikinci günü sinema şölenine dönüştü.
Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, ünlü isimlerin söyleşileri ve yine birbirinden ünlü jüri isimlerinin katılacağı gala gecesi ve ödül töreni ile son bulacak.

GAZİANTEP

12 Aralık 2019 Perşembe

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