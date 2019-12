GSO, “Gaziantep’in yıldızları ödül töreni” yapıldı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Aslında Gaziantep Türkiye'nin son 35 yıldaki dönüşümünün simgesi” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Teknolojik gelişimi hızlı, güçlü ve ekonomide bağımsız bir Türkiye için Gaziantep’ten, “Sanayide dönüşüm başladı” sloganıyla ‘biz de varız’ kampanyası başlatıyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği ‘’Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’’ gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve son dönemde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalara ödüllerin verildiği törende, teknolojik gelişimi hızlı ve ekonomide güçlü bir Türkiye için, “Sanayide dönüşüm başladı” sloganıyla “biz de varız” kampanyası başlatıldı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başta olmak üzere il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi firmalara ödül verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, konuşmasında Gaziantep’in başarısına vurgu yaparak, bu başarıda şehrin birlikte iş yapma kültürünün önemine işaret etti.

Türkiye ve Gaziantep’in büyüyerek gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Gül, “Türkiye’de teşvikli bölgelerin ayrı tutarsak Türkiye'nin en ucuz elektriği ve en ucuz suyu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde kullanılıyor. Bu ise yöneticilerin bu şehri iyi yönettiğini gösteriyor. Yöneticileriniz sizlerin menfaatini kendi menfaati gibi tutarak bunu olabildiğince geliştirmeye çalışıyorlar. Odalarımızın başarısı belli. Burada yapmamız gereken kamu olarak sizlerin önünü açmak. Şirketler, markalar, patentler hepimizin. O açıdan da bu şirketlerin büyüyerek gelişmesi, Türkiye ve Gaziantep için üretmesi, bu pastanın daha da büyümesi için sizlerin yanındayız” dedi.

Gaziantep’in üretim ve ihracat başarısına vurgu yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çünkü burada müthiş bir enerji var, başarı hikayesi var. Ben de buraya gelip enerji alıyorum. Bu enerjiyi de bütün Anadolu’ya götürüyorum. Yurtiçinde, dışında her gittiğim yerde Gaziantep’i anlatıyorum. Bedava reklamınızı yapıyorum. Başarının sırrı buradaki tablo. Kültürümüzde çok güzel bir söz var. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var. Gaziantep bir araya geldi, bereket de geldi.

Ben bu anlayıştan dolayı, bütün Türkiye’ye örnek olduğunuz için hepinizi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Gaziantep Türkiye'nin son 35 yıldaki dönüşümünün simgesi aslında” diyen Hisarcıklıoğlu, “Ben hatırlıyorum 35 yıl önce Gaziantep'te bir şey yoktu. İnsanlar alışverişe Adana’ya giderlerdi. Şimdi sadece Türkiye'nin değil, bütün bölgenin yıldızı. Açık söylüyorum Gaziantep tüm coğrafyanın rol modeli ve itici gücü oldu. Bırakın Türkiye’yi, yabancı ülkelerdeki şehirler Gaziantep’i örnek alıyor. Bakın son 10 yılda Türkiye'nin ihracatı yüzde 65 arttı. Aynı dönemde Gaziantep’in ihracatı yüzde 160 arttı. Yıllık 7,5 milyar dolar ihracat yapıyor. Sadece sanayide değil tarımda marka oldu. Tarım ihracatında 5. sıraya geldi. Turizmde müthiş atağa kalktı. Hem tarih ve kültür turizminde, hem gastronomi turizminde bir dünya markası haline geldi. UNESCO’nun listelerine girdi” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in teknolojide de atılım yaptığının altını çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep Teknopark en hızlı büyüyen 2. Teknopark seçildi. Şimdi 2020 Teknofest de Gaziantep'te yapılacak. Şimdi eticarette atılım yapıyor. Elektronik ticaretin de merkezi haline geliyor. Yani bu şehrin altı, üstü, insanı, ekonomisi her şeyi marka. Bütün bunları 35 yılda yaptı Gaziantep. Bunu kim yaptı? Ben yapmadım, Gaziantepli girişimci yaptı. Siz yaptınız” dedi.

25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan GSO Yönetim kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz vatanımız ve gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşu için can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Sanayi Odamızın Kurucu Başkanı Merhum Sani Konukoğlu başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve ülkemize hizmet etmiş tüm sanayicilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” sözlerine yer verdi.

“Gaziantep olarak birinci kuşağın imkansızlıklara rağmen, girişimciliği, cesareti ve kendi öz sermayesiyle temellerini attığı sanayimizde geldiğimiz nokta ile ne kadar gurur duysak azdır” diyen Adnan Ünverdi, “Memleket aşkıyla çıkılan bu yolda, bayrağı devralan tüm sanayicilerimiz de, günün şartlarına göre kendilerini yenileyerek sanayimizin bugünlere gelmesini sağlamışlardır. Altını çizmek gerekir ki, bugün Gaziantep; Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden birisi olmayı başarmış, bölgesinin üretim üssü haline gelmiştir. Yanı başımızda yaşanan savaşa ve tüm güçlüklere rağmen son 3 yılda bu şehir 3 milyar dolar sanayi yatırımı yapmış ve 3 yılda 180 işletme faaliyete alınmıştır. Bugün Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi’ne sahip kentimiz, ihracatta 6. sırada yer almaktadır. Gaziantep olarak 56 şehrimizin toplam ihracatından daha fazla ihracat yapıyoruz ve 132 ülkenin kendi ihracatından daha fazla ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünya'nın 180 ülkesine ihracat yapan kentimizden, geçtiğimiz yıl toplam 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ve bu yıl sonunda inşallah 7 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Tüm dünyada üretim algısının hızla değiştiğini vurgulayan Adnan Ünverdi, “Sanayimiz de yeni bir yol ayrımına girmiştir. Bu sebeple bizlerin de klasik üretim anlayışının ötesinde bu yeni çağın tüm enstrümanlarını kullanmamız gerekiyor. Yapay zeka, robot teknolojileri ve sanayi 4.0 ile üretim proseslerinde bir devrim yaşanıyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de dünyada yaşanan bu gelişmeleri takip ediyor, gözlemliyor ve analiz ederek şehrimizi yeni sanayi devrimine hazırlıyoruz. Yürütmüş olduğumuz projelerimizle sanayide dönüşümü bugün burada başlatıyoruz. Bu dönüşümü sağlayacak birimleri oluşturmak çok önemliydi. Kağıt üzerinde değil, bu dönüşüme reel projelerle hazırlandık. Sanayide dönüşümün sacayağı olacak merkezlerimizi de oluşturduk. Ülkemizin en büyük sorunu eğitim. Bilgi toplumu olmak için de eğitimi öncelemek gerekiyor. Bu yüzden dönüşümün temelinde de tabi ki eğitim bulunuyor. Biz eğitimde de 4.0 diyoruz. Bu kapsamda insana yatırımdan daha büyük bir yatırım olmadığı düşüncesi ile insan odaklı çalışmalara öncelik veriyoruz. Katma değerli üretim ve bu üretimi yapabilecek eleman yetişmesi için mesleki eğitimi çok önemsiyoruz” sözcüklerini kullandı.

Tüm bu projelerin, nitelikli insan, yüksek teknoloji ve yüksek katma değeri getireceğini aktaran Ünverdi, “Bu dönüşümü esnafımız, tüccarımız, KOBİ’lerimiz, ihracatçılarımız, sanayicilerimiz ve tüm kurumlarımızla el ele, omuz omuza vererek gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bu sürece destek veren Bakanlarımıza, Valiliğimize, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, yerel yönetimlerimize, oda, borsa ve birlik başkanlarımız ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz dönüşümün farkındayız. Bununla ilgili “Sanayide dönüşüm başladı” sloganıyla bir de kampanya başlattık. Siz de bu dönüşüme sahip çıkarsanız birlikte başaracağız. Gaziantep’ten bugün bu dönüşümün meşalesini birlikte yakıyoruz. Teknolojik gelişimi hızlı, güçlü ve ekonomide bağımsız bir Türkiye için, “Biz de varız” diyoruz. Ödül alan firmalarımızı yürekten kutluyorum. Bugün bu dönüşümde bizi destekleyen TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan meclis başkanıma, yönetim kurulu üyelerime, genel sekreterime, oda çalışanlarıma, öğrencilerimize, titiz bir çalışma yürüten organizasyon firmamıza, bu mekanı şehrimize kazandıran Şehitkamil Belediyemiz ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

