Gaziantep FK'dan videolu destek çağrısı Kana Bıyık ve Papy, SMS kampanyasına destek verdi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcular Kana Bıyık ve Papy Djilobodji'nin de yer aldığı bir video yayınlayarak "Gaziantep Tek Yürek, KırmızıSiyaha Tam Destek" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren ve ekonomik açıdan sıkıntı yaşamamak için "Gaziantep Tek Yürek, KırmızıSiyaha Tam Destek" kampanyasını hayata geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, taraftarların desteğini arttırmak için bir video yayınladı. Yayınlanan videoda takım kaptanı Kana Bıyık ile Papy Djilobodji de rol alarak kulübe destek için SMS kampanyasına katıldılar.

Videoda, kulübün geçmişte kazandığı başarıların yer aldığı ve "Biz Gaziantep'iz" sloganının ön plana çıkarıldığı videoyu izleyen futbolcular, başarıların devamının gelmesi için destek olunması gerektiği mesajını verdi. Videoda, takım kaptanlarından Kana Bıyık ise "Haydi Papy mesaj at" diyerek takım arkadaşından SMS kampanyasına katılmasını istedi. Daha sonrasında ise iki futbolcu da telefonlarını çıkararak SMS kampanyasına katıldı.

Futbolcular, videonun sonunda ise tokalaşarak "Gaziantep Tek Yürek" sloganını söylediler.

GAZİANTEP 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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