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Büyükşehir, Gaziray projesi yeraltı çalışmalarını anlattı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziray Banliyö Hattı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gaziray Projesi'ne dönük başlatılan 5 kilometrelik yeraltı çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Büyükşehir, Gaziray projesi yeraltı çalışmalarını anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziray Banliyö Hattı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gaziray Projesi’ne dönük başlatılan 5 kilometrelik yeraltı çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in mega projeleri arasında yerini alan Gaziray Projesi’nde sona doğru çalışmalar hızlandı. Projede gelinen son durumun masaya yatırıldığı bilgilendirme toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Gaziray Projesi kapsamında açkapa yöntemiyle şehrin içerisinden geçecek olan 5 kilometrelik hatta ilişkin gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına inşaat çalışmalarından etkilenecek mahalle muhtarları, esnaflar, Gaziantep Kent Konseyi yetkilileri ve ilgili sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı.
“Bazı yollar trafiğe kapatılacak”
Toplantıda, GAZİRAY Banliyö Hattı Projesi’nin yer üstü kısmının tamamlandığı belirtildi, 5 kilometrelik yeraltı kısmı çalışmalarının başlandığı bildirildi. Çalışmalar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağına dikkat çekildi. Bu sürede vatandaşlardan hoşgörülü olmaları istendi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziray Banliyö Hattı Projesi’nde yer üstü çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Proje kapsamında Gaziray’ın 5 kilometrelik yeraltı çalışmalarının başlaması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Gaziantep için çok önemli bir proje olan Gaziray’ın 5 kilometrelik kısmı yeraltında olacak. 4 istasyon bulunacak. Gaziray’ın yeraltında bulunan 5 kilometrelik kısmın ihalesi tamamlandı, çalışmalara başlandı. Bu süreç içerisinde bazı yollar kapatılacak. Yolların kapatılma süreleri uzun olabilir. Alternatif yollarla yol trafiği rahatlatılacak. Ancak ulaşımda yine bir takım problemler yaşanacaktır. Bizim sizden ricamız karşılaşacağımız bu sıkıntıları hoş görmenizdir” dedi.
Proje sonunda kentin ulaşım ağının güçlendirileceğini aktaran Güzelbey, “Bu proje şehrimize çok artı bir değer katacak, kenti metropol seviyesine ulaştıracak. Taşlıca’dan Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar uzanacak bu projenin içerisinde ayrıca hızlı tren de bulunacak, 3 hızlı tren durağı yer alacak. Böylelikle şehrimiz diğer şehirler arasında gerçekleştireceği bağlantı noktasında da üst bir mertebe kazanacak. Taşlıca’dan Nizip’e RAYBÜS bağlantısı gerçekleştirilecek. O da bu sisteme entegre olacak. Böylelikle kentin ulaşım ağı birbiriyle bağlanacak. Bunun bir üst aşaması olarak da metro çalışmalarımız başlayacak. Bu çalışmalarımız çerçevesinde de yolları kapatma durumu söz konusu olacak. Siz muhtarlardan ve mahalle sakinlerinden ricamız bu süreçte bize destek olmanızdır” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü, olası aksaklıklara karşı katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan teknik heyet, Gaziray Banliyö Hattı Projesi’nin kente hayırlı olması diledi.

GAZİANTEP

12 Aralık 2019 Perşembe

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