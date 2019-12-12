Gaziantep’te soğuk ve sisli hava hayatı olumsuz etkiledi

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Gaziantep'te soğuk ve sisli hava hayatı olumsuz etkilerken, kentte sağanak yağışlar devam ediyor.

Kentte günlerdir aralıklarla süren yağmur, yer yer sisi de beraberinde getiriyor. Şehir merkezinde sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, sis nedeniyle görüş mesafesi de bazı kesimlerde oldukça düşüyor. Sis nedeniyle araç sürücüleri sis farlarını yakarak ilerliyor.

Görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle emniyet güçleri, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

GAZİANTEP 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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