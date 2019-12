TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan GTB’ye ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. GTB’nin sürdürdüğü Et Borsası ve Antep Fıstığı lisanslı depoculuk projeleri hakkında bilgiler alan Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik meclis üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Ödül töreni ve bir dizi açılışa katılmak üzere Gaziantep’e gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve beraberindeki Gaziantep il/ilçe Oda ve Borsa Başkanlarıyla birlikte, GTB’yi ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Asınıfı akredite borsaları arasında yer alan GTB’nin tarım ve hayvancılık sektöründe gerçekleştirdiği projelerle örnek çalışmalara imza attığını ifade etti.

Gaziantep’in üretimi, istihdamı ve ihracatı ile ekonomide Türkiye’ye moral kaynağı olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, ayrıca Türkiye’de bulunduğu il adına en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alarak kentin gastronomi kimliğine değer kazandıran GTB’yi bu alandaki çalışmalarından dolayı da tebrik etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada inşaat çalışmalarında artık son aşamaya gelinen Gaziantep Et Borsası ve Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk tesisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Nizip karayolu üzerinde inşaat çalışmaları tamamlanan ve en kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun, Türkiye’de sektöründe bir ilk teşkil ettiğine dikkat çeken Akıncı, İpekyolu Kalkınma Ajansının destekleriyle hayata kazandırılacak olan projenin Antepfıstığının geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu söyledi.

Lisanslı Deponun 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Akıncı, GTB koordinesinde faaliyetlerini yürütecek olan lisanslı deponun üreticilere risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkânı sunacağını dile getirdi.

İnşaat çalışmaları tamamlanma aşamasında olan Et Borsası ile ilgili de bilgiler aktaran Akıncı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hizmete açılacak olan Et Borsasının toplam 32 bin metrekare alan üzerinde inşa edildiğini vurguladı.

Türkiye’nin en modern et hali ve et borsası olacak olan tesisin, etin hijyenik ve kontrollü bir şekilde sofralara ulaşmasına katkı vereceğini söyledi.

Akıncı, konuşmasında Antepfıstığı üreticilerinin, Antep Fıstığına tarımsal destek sağlanması konusunda ki taleplerini de Hisarcıklıoğlu’na iletti.

Endüstriyel bir ürün haline dönüşen Antep fıstığına tarımsal destek verilmediğini anımsatan Akıncı, “Stratejik bir öneme sahip olan Antep fıstığının üretiminin teşvik edilmesi ve ürünün kayıt altına alınabilmesi için direkt veya kilo bazlı prim desteği uygulamasına geçilmesini üreticilerimiz adına talep ediyoruz. Bu bağlamda yeşil altın fıstığımız için fındıkta olduğu gibi dekar başına alan bazlı destekleme modeli örnek alınabilir” diye konuştu.

Toplantı, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorun ve çözüm önerilerinin istişare edilmesiyle sona erdi.

