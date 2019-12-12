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Akü çalarken, suçüstü yakalandı

İHA

Gaziantep'te bir araçtan akü çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

Akü çalarken, suçüstü yakalandı

Gaziantep’te bir araçtan akü çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesinde meydana geldi. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada araca ait aküyü çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

GAZİANTEP

12 Aralık 2019 Perşembe

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