890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı Uyuşturucu tacirlerine başarılı operasyonlar sürüyor

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün ‘torbacı’ diye nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonları sürüyor. 890 polisin katıldığı operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çarşamba gecesi Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi’nde helikopter, drone ve dedektör köpeklerle narkotik ve asayiş operasyonu düzenlemişti. 24 saat süren operasyonun bilançosu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı. Narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik olarak 890 personelin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteği ile Mevlana Mahallesi abluka altına alındı. Mahallede yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametlerde arama yapıldı. Operasyonda 40 ikamet, 28 umuma açık yer, 680 araç ve 2 bin 315 şahıs üzerinde arama yapıldı. Bu aramalarda 2 kilo 570 gram eroin, 310 gram esrar, 200 gram metamfetamin, 380 gram sentetik kannabinoid, 20 adet captagon hap, 15 adet extacy hap, 4 adet hassas terazi, 9 adet tabanca ve 4 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, operasyon düzenlenen bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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