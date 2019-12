Altın Baklava Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Gala ve Ödül Töreni, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) düzenlenen görkemli bir geceyle gerçekleştirildi. Dev jüri kadrosu ve birbirinden ünlü isimlerin damga vurduğu gala gecesinde, ödüller sahiplerini buldu.

Gala gecesi ve ödül töreni öncesinde HKÜ İletişim Fakültesi ve öğrencilerinin çabalarıyla kurulan HKÜ Radyo’nun açılışı gerçekleştirildi. Gaziantep’te 106.8 frekansı ile yayın yapacak olan HKÜ Radyo’nun açılışında kurdeleyi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin eşliğinde protokol üyeleri kesti.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan Gala Gecesi ve Ödül Töreninin açılış konuşmalarını Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sofia National Academy For Theatre And Film Arts’ Rektörü ve Dünya Sinema Okulları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Stanislav Semerdjiev, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr.Edibe Sözen yaptı.

“24 ülkeden 200’ü aşkın film başvurusu”

Festivalin, genç yapımcılara yeni filmler üretme yolunda katkı sunmak ve yeni yetenekleri keşfedebilmek için düzenlendiğini ifade eden HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan V. Haluk Kalyoncu. “Sinema gibi zor bir alanda emek vererek, amatör ruh ile hazırlanan filmlerin bugün emekçilerinden ilerde aralarından bir Osman Sınav, bir Clint Eastwood çıkar mı bunun peşindeyiz. Onların ulusal ve uluslararası platformlarda tanınmasına destek vermek için buradayız. Özellikle bu sene Erciyes Üniversitesi’nden, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne, Mimar Sinan Üniversitesi’nden, Notre Damme Üniversitesi’nden, Saint Petersburg Üniversitesi’ne, Azerbaycan Üniversitesi’nden Beyrut Üniversitesi öğrencilerinden 24 ülkeden belgesel ve kurmaca kategorilerine 200’ü aşkın kısa film başvurusu altın baklava film akademisini bu sene çok farklı bir noktaya taşımıştır” dedi.

“Avrupa ülkeleri dahil geniş coğrafyadan katılım”

5. Altın Baklava Film Festivali’ni beş yıldır büyük bir heyecan ve coşkuyla düzenlediklerini söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, ”Bu yıl film başvuru şartnamesinde gerçekleştirdiğimiz düzenlemeyle festivalimizi tam olarak uluslararası hale dönüştürdük. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Çin’den, ABD’ye, Singapur, Lübnan, Arjantin’e kadar uzanan geniş coğrafyadan filmler geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse, sürpriz sayıda başvuru gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Dev jüri kadrosu ile uluslararası bir festival

V. Altın Baklava Film Festivalinde "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde 11 film ödüle layık görüldü. HKÜ tarafından Gaziantep’te geleneksel bir hale gelerek bu yıl beşincisi yapılan festivalin ödüllerinin dağıtıldığı geceye ünlü jüri isimleri damga vurdu. Festivalin jüri başkanlığını ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav yaptı. 5. Altın Baklava Film Festivalinin jürisinde ise ünlü oyuncular Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu yer aldı.

Gala gecesi ve ödül töreni öncesinde ise oyuncu Cansel Elçin’in “Albert Camus Okuma” (Tek Kişilik Performans), Kerem Alışık ile Söyleşi, oyuncu İrem Helvacıoğlu ile söyleşi, oyuncu Ebru Şahin Söyleşi programları gerçekleştirildi. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Benim Adım Melek Dizisi” yapımcısı ve oyuncu kadrosu da 5. Altın Baklava Film Festivalinde keyifli bir söyleşi yaptı.

Kurmaca ve belgesel ödülleri sahiplerini buldu

5. Altın Baklava Film Festivali kurmaca kategorisinde Yönetmenliğini Ayat Bakayeva’nın yaptığı “Üçü” filmi birinci, Yönetmenliğini Ensar Özyurt’un yaptığı “Hashtag” filmi ikinci, Yönetmenliğini Julian Rachev’in yaptığı “A Moment Of Love” filmi ise üçüncü oldu. Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülünü “Uçan Adam” filmi ile Yönetmen Uğur Ersöz, ikincilik ödülünü “Hayat Nöbeti” filmi ile Yönetmen Peyami Sefa Altıntaş, üçüncülük ödülünü “Toprağın Kadınları” filmi ile Yönetmen Melih Başal aldı.

Sadri Alışık ve Hasan Kalyoncu özel ödülleri

Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivalinde Sadri Alışık ve Hasan Kalyoncu özel ödülleri ise galaya damgasını vurdu. Sadri Alışık Özel Ödülü’nü “Moo” filmi ile Yönetmen Indy Khawe ünlü oyuncu Kerem Alışık’ın elinden aldı. Hasan Kalyoncu Özel Ödülü’nün sahibi ise “İnci Anne” filmi ile Yönetmen Yiğit Can Çaylı oldu.

Kurmaca Dalı Jüri Özel Ödülü “Many Happy Returns” filmi ile Yönetmen David Jovanovic’in olurken Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülünü ise “Purification” filmi ile Yönetmen Ivaylo Georgiev aldı. Kurmaca dalında mansiyon ödülünü “Reflections” filminin yönetmeni Yönetmen Edwin Beano ve “Willkommen” filminin Yönetmeni Bogdan Maraloi paylaştı. Belgesel Dalı Mansiyon Ödülü ise “Absence Of Lıght” filmi ile Yönetmen Beatrice Aline’nin oldu.

