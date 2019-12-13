Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Aktoprak Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ KA229 Projesi kapsamında bir hafta boyunca Almanya'da eğitim ve öğretim adına önemli deneyimler kazandı.

Aktoprak Anadolu Lisesi tarafından Almanya, Estonya, Portekiz, Fransa ve Bulgaristan ortaklığı ile hazırlanan EVA (Eşitlik, Çeşitlilik, Kabulleniş) başlıklı Erasmus+KA229 Projesinin ilk hareketliliği Almanya'ya gerçekleştirildi. Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden Aktoprak Anadolu Lisesi öğrencileri, bir hafta süreyle eğitim ve öğretim adına keyifli vakit geçirdi.

Gaziantep'i temsil ettiler

Almanya'daki program boyunca Gaziantep'i ve ülkemizi başarı ile temsil eden Aktoprak Anadolu Lisesi öğrencileri, hayat boyu unutamayacakları yeni deneyimlerle şehrimize döndü. Aktoprak Anadolu Lisesi Müdürü Gürhan Aygördü, proje koordinatörü Ertuğrul Sıvakcıgil ve öğrenciler; ülkemizi ve şehrimizin renklerini, gelenek ve göreneklerimizi temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

GAZİANTEP 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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