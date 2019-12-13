Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

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GAZİANTEP'te, 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı´nda su seviyesinin düşmesiyle, su altında kalan demiryolu köprüsünün ayakları ortaya çıktı.

İslahiye ve Hatay'da bulunan Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması için 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda bir süre önce yükseltme çalışmaları başlatıldı. Yükseltme çalışmaları nedeniyle su seviyesinin düşmesinin ardından 20 kilometrelik kısmı sular altında kalan, İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan FevzipaşaMeydanı Ekbez demiryolu köprüsü de ortaya çıktı.

Bazalt taşlarla yapılmış demiryolu köprüsünün 7 metre yüksekliğindeki ayaklarının ortaya çıkmasının ardından köprüyü görmeye gidenler, balık tutup bol bol fotoğraf çekti.



GAZİANTEP 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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