Merinos Servi Erdemoğlu Cami dualarla açıldı

Erdemoğlu ailesi tarafından İbrahimli bölgesi Gölgelik kavşağında yaptırılan 4 bin 500 kişilik cami, taziye evi, lojman, Kur’an Kursu dualar ve Kur’an tilavetiyle hizmete açıldı.

Cami açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekili Mehmet Erdoğan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Servi Erdemoğlu, ilçe belediye başkanları, Erdemoğlu ailesi ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Osmanlı mimarisinden esinlenerek yaptırılan Servi Erdemoğlu Cami içerisindeki tavan süsleme ve bezemelerinin özel bir ekip tarafından yapıldığı tüm süslemelerin altın varak olduğu belirtildi.

Gaziantep Şehitkamil ilçesi İbrahimli Gölgelik kavşağında sekiz bin metre kare alan üzerine Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan Servi Erdemoğlu Cami, taziye evi ve Kur’an kursu açılışında önce Kur’an tilaveti okunduktan sonra dualar edildi. Erdemoğlu ailesi tarafından bugüne kadar yaptırılan okullar, taziye evleri, yurtlar ve diğer hayır işleri konusunda bir kısa film gösterisi yapıldı. Daha sonra Erdemoğlu Ailesi adına konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu babaları Merhum Mehmet Erdemoğlu’nun ilkeleri doğrultusunda ve güçleri yettiğince hayır işleri yaptıklarını ifade ederek, "Babamız Merhum Mehmet Erdemoğlu bizlere birçok nasihati olmuştur. Bunlarından en önemlisi ‘Servetin bir sınırı yoktur mükafatı vardır’ sözüdür. Bizler babamızın yolunda ilerlerken bu tür hayır işleri yaparak mükafatımızı görüyoruz. Bu cami annemizin isteği üzerine yapılmıştır. Cami, taziye evi ve Kur’an kursu yapımında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kentimize yakışır bir eser inşa etmeye çalıştık. İçerisindeki tavan süsleme ve bezemeleri Türkiye’de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapılmıştır. Biz bu eserin şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Gaziantep’e gelen yerli yabancı tüm turistlerinde gezebileceği ve ibadet edebileceği bir eser olarak düşündük ve ona göre yaptık. Ülkemize, devletimize, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmak babamızın bize verdiği emirdir. Bu yolda devam ediyoruz. Bundan sonra da elimizden geldiğince bütçemiz elverdiğince bu tür hayır işlerini yapmaya devam edeceğiz. Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı konuşmada Erdemoğlu ailesine böyle bir eseri Gaziantep’e kazandıkları için teşekkür ederek, Erdemoğlu tarafından yaptırılacak olan yeni teknik lise konusunda bilgiler verdi. Osmanlı Mimarisinden izler taşıyan, tavan ve duvar süslemeleriyle farklı bir iç dekora sahip camide aynı anda 4 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılacağı açık ve kapalı alan bulunduğu belirtiliyor. Özellikle tavan süslemelerinde altın varak kullanıldığı, Osmanlı mimari tarzının her bölümünde hissedildiği caminin, taziye ve Kur’an kursu binalarıyla tüm hizmetleri verebilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.

GAZİANTEP 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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