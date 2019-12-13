Merinos Servi Erdemoğlu Cami dualarla açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Merinos Servi Erdemoğlu Cami dualarla açıldı

İHA

Erdemoğlu ailesi tarafından İbrahimli bölgesi Gölgelik kavşağında yaptırılan 4 bin 500 kişilik cami, taziye evi, lojman, Kur'an Kursu dualar ve Kur'an tilavetiyle hizmete açıldı.

Merinos Servi Erdemoğlu Cami dualarla açıldı

Erdemoğlu ailesi tarafından İbrahimli bölgesi Gölgelik kavşağında yaptırılan 4 bin 500 kişilik cami, taziye evi, lojman, Kur’an Kursu dualar ve Kur’an tilavetiyle hizmete açıldı.
Cami açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekili Mehmet Erdoğan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Servi Erdemoğlu, ilçe belediye başkanları, Erdemoğlu ailesi ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Osmanlı mimarisinden esinlenerek yaptırılan Servi Erdemoğlu Cami içerisindeki tavan süsleme ve bezemelerinin özel bir ekip tarafından yapıldığı tüm süslemelerin altın varak olduğu belirtildi.
Gaziantep Şehitkamil ilçesi İbrahimli Gölgelik kavşağında sekiz bin metre kare alan üzerine Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan Servi Erdemoğlu Cami, taziye evi ve Kur’an kursu açılışında önce Kur’an tilaveti okunduktan sonra dualar edildi. Erdemoğlu ailesi tarafından bugüne kadar yaptırılan okullar, taziye evleri, yurtlar ve diğer hayır işleri konusunda bir kısa film gösterisi yapıldı. Daha sonra Erdemoğlu Ailesi adına konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu babaları Merhum Mehmet Erdemoğlu’nun ilkeleri doğrultusunda ve güçleri yettiğince hayır işleri yaptıklarını ifade ederek, "Babamız Merhum Mehmet Erdemoğlu bizlere birçok nasihati olmuştur. Bunlarından en önemlisi ‘Servetin bir sınırı yoktur mükafatı vardır’ sözüdür. Bizler babamızın yolunda ilerlerken bu tür hayır işleri yaparak mükafatımızı görüyoruz. Bu cami annemizin isteği üzerine yapılmıştır. Cami, taziye evi ve Kur’an kursu yapımında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kentimize yakışır bir eser inşa etmeye çalıştık. İçerisindeki tavan süsleme ve bezemeleri Türkiye’de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapılmıştır. Biz bu eserin şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Gaziantep’e gelen yerli yabancı tüm turistlerinde gezebileceği ve ibadet edebileceği bir eser olarak düşündük ve ona göre yaptık. Ülkemize, devletimize, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmak babamızın bize verdiği emirdir. Bu yolda devam ediyoruz. Bundan sonra da elimizden geldiğince bütçemiz elverdiğince bu tür hayır işlerini yapmaya devam edeceğiz. Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı konuşmada Erdemoğlu ailesine böyle bir eseri Gaziantep’e kazandıkları için teşekkür ederek, Erdemoğlu tarafından yaptırılacak olan yeni teknik lise konusunda bilgiler verdi. Osmanlı Mimarisinden izler taşıyan, tavan ve duvar süslemeleriyle farklı bir iç dekora sahip camide aynı anda 4 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılacağı açık ve kapalı alan bulunduğu belirtiliyor. Özellikle tavan süslemelerinde altın varak kullanıldığı, Osmanlı mimari tarzının her bölümünde hissedildiği caminin, taziye ve Kur’an kursu binalarıyla tüm hizmetleri verebilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.

GAZİANTEP

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
Mavikent sosyal donatı alanlarında sona doğru
YEREL HABERLER Mavikent sosyal donatı alanlarında sona doğru
Potada Kurtuluş Kupası tamamlandı Kupada centilmenlik ön planda tutuldu Başkan Fadıloğlu: “Spor adına çok güzel enstantaneler yaşandı”
YEREL HABERLER Potada Kurtuluş Kupası tamamlandı Kupada centilmenlik ...
Ünverdi’den ödül töreni ve fuar teşekkürü
YEREL HABERLER Ünverdi’den ödül töreni ve fuar teşekkürü
Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya ...
Gaziantep destanını şiirlerle anlattılar
YEREL HABERLER Gaziantep destanını şiirlerle anlattılar
GAÜN’de maddeye değil hayata bağlan paneli
YEREL HABERLER GAÜN’de maddeye değil hayata bağlan paneli
“Tarımsal Hizmetler Ve Hayvancılık Çalıştayı” toplandı
YEREL HABERLER “Tarımsal Hizmetler Ve Hayvancılık Çalıştayı” ...
Yavuzeli ilçesinde yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Yavuzeli ilçesinde yoğun sis ve sağanak yağış etkili ...
Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Uzuner ANKA’da
YEREL HABERLER Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Uzuner ANKA’da
4 aydır haber alamadığı eşini arıyor
YEREL HABERLER 4 aydır haber alamadığı eşini arıyor
Aktopraklı öğrenciler Almanya'da Türkiye'yi temsil etti Aktoprak Anadolu Lisesi'nden Erasmus+ KA229 Projesi
YEREL HABERLER Aktopraklı öğrenciler Almanya'da Türkiye'yi temsil ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi Gapshoes’ta stant açtı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi Gapshoes’ta stant açtı
5. Altın Baklava Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 5. Altın Baklava Film Festivali'nde ödüller ...
Altın Baklava Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Altın Baklava Film Festivalinde ödüller sahiplerini ...
890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı Uyuşturucu tacirlerine başarılı operasyonlar sürüyor
YEREL HABERLER 890 polisin katıldığı operasyonda 34 ...
SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu
YEREL HABERLER SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu
GAÜN’de ‘Evrim Nedir Konferansı’na öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER GAÜN’de ‘Evrim Nedir Konferansı’na öğrencilerden ...
Vali Gül, Cerablus’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Gül, Cerablus’ta incelemelerde bulundu
Nurdağı polisinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Nurdağı polisinden kan bağışı kampanyasına destek
Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu
YEREL HABERLER Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç ...
Bilfen Gaziantep öğrencileri NASA'da
YEREL HABERLER Bilfen Gaziantep öğrencileri NASA'da
Öğrendikleri, aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Öğrendikleri, aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor
Gaziantep destanını şiirlerle anlattılar
YEREL HABERLER Gaziantep destanını şiirlerle anlattılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X