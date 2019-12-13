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Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi İncegedik Mahallesi’nde elektrik dağıtım şirketinde çalışan Mehmet Görür elektrik araza için durduğu esnada direk kenarında yaralı bir şahin gördü. Uçamayan şahini alarak, ilçe merkezine getiren Mehmet Görür, yaralı hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Görevliler yaralı hayvanı getiren Görür'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür ederek, şahini tedavi ettirmek üzere teslim aldı. İlk belirlemede kanadı kırıldığı belirlenen yaralı hayvan tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilirken, yaralı hayvanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

GAZİANTEP 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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