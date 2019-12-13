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‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gaziantep'te Hasat Mevsimi" temalı ulusal fotoğraf yarışmasının sonuçları jüri değerlendirmesinin ardından açıklandı.

‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Gaziantep’te Hasat Mevsimi” temalı ulusal fotoğraf yarışmasının sonuçları jüri değerlendirmesinin ardından açıklandı.
Yarışmada birincilik ödülünü ‘Barak Köy Evinde Mısır Unu Hazırlanışı’ isimli fotoğrafıyla Gaziantep’ten İbrahim Şimşek kazandı.
Gaziantep’in sahip olduğu zengin tarım ürünlerini tanıtmak, geleneksel işleniş ve hasat yöntemlerini fotoğraf kareleriyle kayıt altına alarak bu alanda bir kent arşivi oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ fotoğraf yarışmasının sonuçları seçici kurul üyelerinin yaptığı dört aşamalı değerlendirmenin ardından açıklandı.
Jüri üyeliklerini, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Doğan, Nebi Koca ve Fotoğraf Sanatçıları Osman Önder Altunbaş, Osman Maaşoğlu ile Burçin Erden Dündar’ın yaptığı yarışmaya 15 farklı şehirden çok sayıda fotoğraf tutkunu yaklaşık 250 eserle katılım sağladı.
Yarışma formatı gereği sadece Gaziantep sınırları içerisinde çekilen hasat ve tarımsal ürünlerin geleneksel yöntemlerle işleniş fotoğraflarının değerlendirmeye alındığı yarışmada, birinciliği ‘Barak Köy Evinde Mısır Unu Hazırlanışı’ isimli fotoğraf karesiyle Gaziantep’ten İbrahim Şimşek, ikinciliği ‘Kurutmalık’ fotoğrafıyla Çorum’dan Sedat Tezgül ve üçüncülüğü ise ‘Bulgur’ fotoğrafı ile Çorum’dan Ayşe Çalışkan elde etti.
Yarışmada, ayrıca Sakarya’dan İhsan Korkut, Hatay’dan Mehmet Aslan, Gaziantep’ten İhsan Üçtaş, İstanbul’dan Gülay Tansu, Batman’dan Tarhan İrtem ve İstanbul’dan Serap İkiyek’in hasat temalı fotoğrafları jüri heyeti tarafından sergilemeye değer görülen eserler arasında yer aldı.
Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri, önümüzdeki günlerde GTB tarafından düzenlenecek ödül töreni ve fotoğraf sergisi açılışının ardından hak sahiplerine teslim edilecek.
GTB Başkanı Akıncı, katılımcıları kutladı
Bu sene ikincisi düzenlenen ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ temalı fotoğraf yarışması hakkında açıklamalarda bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in tanıtımına katkı sunacak ulusal bir fotoğraf yarışmasını kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Geleneksel hale getirilen yarışmaya Türkiye’nin farklı illerinden katılan fotoğraf sanatçılarının teveccühünün her geçen sene arttığına işaret eden Akıncı, “Amacımız Gaziantep’in bereketli topraklarında şenlik havasında geçen hasat sezonunu fotoğraf karelerine taşıyarak bu alanda bir kent arşivi oluşturmak ve bu tarım ürünlerimizin işlenmesiyle elde edilen sucuk, pestil, kurutmalık, pekmez ve sabun gibi geleneksel mamullerimizin hazırlanış şekillerini gelecek nesillere taşımak “dedi.
Akıncı, ayrıca ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ fotoğraf yarışmasına katılan ve destek olan tüm yarışmacılara teşekkür ederek, derece alanları kutladı.

GAZİANTEP

13 Aralık 2019 Cuma

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