Televizyon hırsızı yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri bir evden meydana gelen televizyon hırsızlığı olayının failini yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Nurtepe Mahallesinde bulunan bir evden meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili başlattığı çalışmada, hırsızlık olayının şüphelisi Ö.A.K.olduğunu belirledi. Operasyon ile gözaltına alınan Ö.A.K'nın uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı belirlendi.

Ekipler yaptığı çalışmada televizyonun satıldığını tespit ederken, çalıntı televizyonu satın alan H.B. isimli şahsı da gözaltına alındı.

GAZİANTEP 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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