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Yolda ilerleyen tır şoförü silahlı saldırıya uğradı Seyir halindeki tırlara silahlı saldırı anı cep ...

İHA

Kuzey Irak'a karton taşıyan ve kardeş olan 2 tır şoförü, Kuzey Irak'a seyir halindeyken kendilerini takip eden yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Cep telefonu kameraları ile görüntülenen silahlı saldırıda iki kardeş şans eseri yaralanmadan kurtulurken, 3 saldırgan ise kayıplara karıştı. Saldırıdan kurtulan kardeşlerden Mehmet K. yaşadıkları o anları anlattı.
Olay, ŞanlıurfaMardin Karayolu’nda geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, tır şoförü Mehmet K., kardeşi tır şoförü Cuma K. karton yüklü 2 ayrı tırla Kuzey Irak’a doğru yola çıktı. ŞanlıurfaMardin Karayolu’nda seyreden Mehmet ve Cuma K., husumetli oldukları ve peşlerinden takip eden yakınları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bu anlar ise yoldaki diğer araçların sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, saldırıya uğrayan Mehmet K., tırı köy yoluna sürerek, köydeki bir eve saklandı. Kardeşi Cuma K. ise yoluna devam ederek, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kardeşlerin ikiye ayrılması üzerine saldırganlar geldikleri otomobille geri dönerek, kayıplara karıştı.
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede incelemelerde bulunurken, silahlı saldırıda bulunarak kaçan şüphelilerin peşine düştü.
Tır şoförü saldırı anını anlattı
Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet K. o anları anlatarak, “Cumartesi günü saat 11.00 gibi Gaziantep’ten çıkıp, Kuzey Irak’a gitmek için araçlarımızla kardeşim Cuma ile yola çıktık. Seyir halinde giderken Urfa otobanını bitirdik. Bitirmeden önce de Nizip’te şikayette bulunduk. Bizi takip edenlerin olduğunu söyledik. Nizip karakolunda kayıtlarım da var. Nizip’ten çıktıktan sonra bu şahıs da tırla geliyordu. Urfa otobanını bitirdikten sonra Viranşehir’e 55 kilometre kalasıya bu adam bizim yolumuzu kesti. M.K., S.K. ve O.O.K. otomobille bize saldırıda bulundular. Kendi aracıma 9 tane kurşun isabet etti. Kardeşim Cuma’nın aracına da 27 adet kurşun sıkılmış. Lastiklerimize ateş açtılar. Zaten yolda giden vatandaş da ifadesinde bulunmuş, biz onları da tanımıyoruz, ‘8 kilometre bu araca kurşun sıkıldı’ şeklinde ifadede bulunmuş. Halen haklarında ne yakalama var ne de ifadeleri alınmış. Bizim can güvenliğimiz bu kadar ucuz mu? Devletten bu konuda bir yardım bekliyorum” dedi.
“Canımıza kast ettiler, yakalanamadılar”
Canlarına kast edildiğini kaydeden Mehmet K., şüphelilerin yakalanıp adalet karşısında hesap vermelerini isteyerek, “Canımıza kast ettiler, aracımda bin 500 dolar vardı, 300 lira vardı ve aracımın da kontak anahtarlarını almış, buna köylü de şahit. Aracım da maddi hasarlar meydana geldi. Bu şahıs benim amcamoğlu, bununla aramızda husumet vardı. Husumetten dolayı bizi takip ediyor. Bizi memleketin içinde gezdirmemeye çalışıyor. Bu meselenin çözülmesi lazım. Olayın ardından bir hafta geçmesine rağmen bu adamlar ne ifadeye çağrılmış, ne de tutuklama olmuş. Ben Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına da çıkıp müracaatta bulundum. Bu şahısların adalet karşısına çıkıp hesap vermesini istiyorum. Bu şahıslar adam öldürmeye teşebbüs etmiş, ama jandarmanın tuttuğu tutanak basit bir yaralama geçiyor” diye konuştu.
Tır şoförü Mehmet K., şüphelilerin kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de tehdit mesajları aldığını da sözlerine ekledi.

GAZİANTEP

14 Aralık 2019 Cumartesi

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