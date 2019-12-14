Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen ve 890 polisin katıldığı dev operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı.

Gaziantep'te l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri öncülüğündeki 890 polis, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteği uyuşturucu kullanımı, imalatı ve ticaretine yönelik yapılan dev operasyonların 5.'si Mevlana Mahallesi'nde gerçekleştirilmiş, yapılan baskın ve aramalarda ise toplam 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 34 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilirken, şahıslardan 19'u tutuklandı. Şahıslardan 5'nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

GAZİANTEP 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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