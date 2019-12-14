Gaziantep'te bir evden içerisinde para bulunan çantayı çaldıktan sonra tazı gibi koşan kadın, cezaevine götürülürken elindeki bastonun yardımıyla yürüdü.

Edinilen bilgiye göre, 9 Aralık 2019 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir eve giren bir kişi içeride bulunan çantayı alarak, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 350 dolar ve bir miktar Türk lirasının bulunduğu çantanın peşine düşen polis, mahallede incelediği güvenlik kameralarından önce olaya karışan E.Ç ve Y.Ç'nin eşgalini ardından ise kimliklerini tespit etti. Osmaniye'de yaşadıkları öğrenilen E.Ç ve Y.Ç. yakalanarak Gaziantep'e getirildi.

Şüpheliler E.Ç ve Y.Ç. Osmaniye ilinde yakalanmış ve ilimize getirilerek sevk edildikleri adli mercilerce E.Ç tutuklanmış, Y.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı

Kaçarken tazı gibi cezaevine giderken bastonla

Gaziantep Adliyesi'ne götürülen şüphelilerden E.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından ise elindeki baston ve koluna giren polisin yardımıyla yürüdüğü görüldü. E.Ç'nin 5 gün önceki hırsızlık olayının hemen ardından güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerinde ise tazı gibi koşarak olay yerinden uzaklaşması dikkat çekti.

Güvenlik kameralarında olay yerinden uzaklaşan E.Ç'nin elindeki çantayı yanında bulunan bir kıyafet yardımıyla kapatması, diğer arkadaşları ile şakalaşması da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

GAZİANTEP 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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