Gaziantep Polisgücü Başkanı Kaplan güven tazeledi

Türkiye Hokey Ligleri’nin şampiyonu ve Avrupa Trophy Ligi’nin en güçlü ekipleri arasında yer alan Gaziantep Polisgücü, olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen seçimde oy birliğiyle başkanlığa tekrar seçilen Mehmet Kaplan güven tazeledi.

Kalan, 2020 yılında hokey alanında farklı kategorilerde 4 kez Avrupa Şampiyonasına katılacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü olağan genel kurulunu Gaziantep Polisevinde gerçekleştirdi. Kırmızıbeyazlı ekibi hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa arenasının en üst liglerine taşıyan Mehmet Kaplan, 3. defa Polisgücü Spor Kulübü başkanlığına seçildi. Gaziantep Polisevinde gerçekleştirilen olağan genel kurula Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in yanı sıra genel kurul üyeleri katıldı. Salt çoğunluğun sağlandığı seçimde Mehmet Kaplan bütün katılımcıların oylarının tamamını alarak üçüncü kez Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü başkanı seçildi.



Gaziantep’in hızlı ve hareketli bir şehir olduğunu söyleyen İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, “Güvenlik açısından Gazianteplilerin büyük kısmının güvenlik profesyoneli olarak çalışıyorlar ve Gazianteplilerden olumlu karşılık alınca daha da şevk ile çalışıyoruz. Teşkilatımızın Avrupa liglerinde oldukça güçlü bir takımının olduğunu bilmiyordum ve öğrendiğimde şok oldum. Böyle başarılı bir takımın olmasından hem bir polis olarak hem de Türk vatandaşı olarak büyük gurur duydum. Bu başarıyı yakalayan ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü yönetimine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Genel kurul sonrası yeniden yönetime seçilen başarılı başkanımız Mehmet Kaplan ve yeni yönetim kuruluna başarılar dilerim. Mümkün olduğunca bundan sonra takımımızın maçlarını takip etmeye çalışacağım. Bu gurur hepimizin” dedi.

“Hedefimiz trophy şampiyonluğu”

Türkiye Hokey Süper Ligi’nde hem kadınlar hem de erkeklerde ikinciliği asla başarı olarak kabul etmediklerini ve tek hedeflerinin her sezon şampiyonluk olduğunu söyleyen Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Avrupa’da da en alt ligden başladığımız yarışta artık en üst ligde ülkemizi gururla temsil ediyoruz. Bütün ülke takımlarının bize karşı rakip olmaktan korktukları bir kadro ile mücadelelimiz sürdürüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise Trophy şampiyonluk kupasını ülkemize kazandırmak. Bu doğrultuda yönetime yeni seçilen arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadın ve erkekler kategorisinde salon ve açık alan hokey liglerinde 2020 de dört kez Avrupa şampiyonasına katılacağız. 2020 yılında ülkemize bu dört Avrupa şampiyonluk kupasını kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Polisgücü’nün yeni yönetimi Mehmet Kaplan, Fatih Mehmet Güllüoğlu, Celal Akarçay, Mesut Acar, Ömer Güzeldal, İsmail Eryoldaş, Fahrettin Kaplan, Esin Dedemoğlu, Yusuf Şahin, Abdulsamet Taş, Şükrü Bozan, Hakkı Tuna, Hasan Gürkan Bayram, Erdal Salih Özdemir, Halit Acar, Mehmet Kaplan, Mahmut Saman, Mehmet Nuri Çelik, Şevki Bostan ve Mehmet Akdağ isimlerinden oluştu.

GAZİANTEP 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:03

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