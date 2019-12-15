Gaziantep polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Gaziantep polisi S.K. İsimli şahsın ikametine yaptığı operasyonda, 33.95 gram Jamaika maddesi ile bir miktar para ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim Ekiplerince Perilikaya Mahallesinde oturan S.K. İsimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.

yapılan operasyonda 33.95 gram Jamaika maddesi ile Uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığını düşünülen bir miktar para yakalandı. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:03

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