Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Dışardan hizmet alımı yüzde 3’e düştü” Hem arıza oranı azaldı hem de giderler azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Dışardan hizmet alımı yüzde 3’e düştü” Hem arıza ...

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bünyelerinde hizmet veren Makine İkmal Kompleksi sayesinde elde ettikleri kazanımları anlattı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Dışardan hizmet alımı yüzde 3’e düştü” Hem arıza oranı azaldı hem de giderler azaldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bünyelerinde hizmet veren Makine İkmal Kompleksi sayesinde elde ettikleri kazanımları anlattı.
Milletin kaynağını en verimli şekilde kullanmak adına planlama yaptıklarını vurgulayan Rıdvan Fadıloğlu, “Yaptığımız çalışmalarla hem arıza oranlarımız azaldı hem de giderlerimiz azaldı. Dışarıdan aldığımız hizmet şu an sadece yüzde 3. Yüzde 97, tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz” dedi.
Uyguladığı projelerle niteliği arttırıp, verimi yükseltecek çok sayıda önemli çalışma gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Makine İkmal Kompleksi ile elde ettikleri avantajları kamuoyuyla paylaştı. Belediyenin dışa bağımlılığını azaltacak politikalara göre planlama yaptıklarını kaydeden Fadıloğlu, bugün dışarıdan hizmet alımlarının yüzde 3’e düştüğünü vurguladı.
Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Makine İkmal Kompleksi içerisinde, 3 adet mekanik atölyesi, makastorna atölyesi, kaporta atölyesi, araç elektrik atölyesi, lastik atölyesi, boya atölyesi, yedek parça deposu, yanıcı ve parlayıcı malzeme deposu, 4 adet kapalı depolama alanı, araç yıkama ve yağlama birimi, arşiv, akaryakıt istasyonu, açık alanda malzeme stok sahası, araç ve iş makinası park alanı bulunduğunu bilgisini anımsattı.
Arıza oranları ve gider azaldı
‘Alet çalışır, el övünür’ sözünden hareketle göreve başladıkları ilk gün ekip arkadaşlarıyla yapılması gerekenleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak projeler geliştirdiklerini aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Özellikle iş makinalarımızın periyodik bakımlarının yapılıp sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak adına bir alana ihtiyacımız olduğuna kanaat getirdik. O dönemde arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz projeyle birlikte yaklaşık 4 yıl önce çok nitelikli Makine İkmal Kompleksi inşa ettik. Yaptığımız çalışmalarla hem arıza oranlarımız azaldı hem de giderlerimiz azaldı. Araçların periyodik bakımları zamanında yapılınca yolda kalan aracımız kalmadı. Periyodik bakımlar sayesinde daha az masrafla daha nitelikli hizmet alma imkanına kavuştuk” şeklinde konuştu.
En iyi hizmeti vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Makine İkmal Kompleksi’nde ihtiyaç duydukları tüm işlerin yapılabildiğini belirten Fadıloğlu, millettin kaynağını en verimli şekilde değerlendirme amacını taşıdıklarını ifade etti. Fadıloğlu, “Şu anda Makine İkmal Kompleksi’nde dışarıdan hemen hemen hizmet almadan her türlü işlemlerimizi yapabiliyoruz. Dışarıdan aldığımız hizmet şu an sadece yüzde 3. Yüzde 97, tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Kullandığımız tüm yedek parçalar, barkod sistemi ile kayıt altına alınarak kullanılıyor. Makine İkmal Kompleksi içerisinde; lastik, kaporta, boya, elektrik, mekanik gibi her türlü işlemleri kendimiz yapıyoruz. Yıpranmış araçlarımızı elektrik tesisatından motor aksamına, kaportasından boyasına ve lastiklerine kadar komple yenileyip vatandaşımıza en iyi hizmeti verecek hale getiriyoruz. Bizim yaptığımız şey, milletimizin kaynağını en verimli şekilde kullanmak, boşa gidecek kaynakları korumak. Ekip arkadaşlarımızla birlikte halkımıza en iyi hizmeti vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özverili çalışmalarından tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Gaziantep polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
MHP'den şiddet için daire başkanlığı, HBYS için kadro önerisi
YEREL HABERLER MHP'den şiddet için daire başkanlığı, HBYS için kadro ...
Bisiklet ve motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet ve motosiklet hırsızı yakalandı
Gaziantep Polisgücü Başkanı Kaplan güven tazeledi
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü Başkanı Kaplan güven tazeledi
Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti
YEREL HABERLER Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti
Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ailelerine destek
YEREL HABERLER Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ...
Türkiye Bölgesel Dart Turnuvası başladı Şahinbey Belediyesi turnuvaya ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Türkiye Bölgesel Dart Turnuvası başladı Şahinbey ...
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü
YEREL HABERLER Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü
Suç işlerken tazı gibi cezaevine giderken bastonla Hırsızlık sonrası tazı gibi koşan kadın cezaevine ise bastonla gitti
YEREL HABERLER Suç işlerken tazı gibi cezaevine giderken ...
Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Büyükşehir, “Baharat Çalıştayı”nı topladı
YEREL HABERLER Büyükşehir, “Baharat Çalıştayı”nı topladı
Yolda ilerleyen tır şoförü silahlı saldırıya uğradı Seyir halindeki tırlara silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasında Peşine düştükleri 2 tıra ateş açan şüpheliler kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Yolda ilerleyen tır şoförü silahlı saldırıya ...
Gaziantep'te ulaşıma sis engeli
YEREL HABERLER Gaziantep'te ulaşıma sis engeli
Televizyon hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Televizyon hırsızı yakalandı
Fıstıkçılardan baklavacıların 'stok' iddiasına tepki
YEREL HABERLER Fıstıkçılardan baklavacıların 'stok' iddiasına tepki
Gaziantep’te aranan 72 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te aranan 72 kişi yakalandı
Servi Erdemoğlu Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Servi Erdemoğlu Camii ibadete açıldı
Gazeteci Yavuz Donat, yakın tarihe ışık tuttu
YEREL HABERLER Gazeteci Yavuz Donat, yakın tarihe ışık tuttu
Kurumsal iletişim uzmanı kasap’dan kariyer yolculuğu söyleşisi
YEREL HABERLER Kurumsal iletişim uzmanı kasap’dan kariyer yolculuğu ...
GAÜN’de kanser araştırmalarında interdisipliner yaklaşımlar çalıştayı
YEREL HABERLER GAÜN’de kanser araştırmalarında interdisipliner ...
‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ fotoğraf yarışması ...
Yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına ...
4 yıl önce mezun olduğu okulda avukat olarak söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER 4 yıl önce mezun olduğu okulda avukat olarak ...
Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X