Şahinbey Ampute deplasmandan galibiyetle döndü

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 10 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Ampute Süper Lig’inin iki güçlü takımı Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı mutlak galibiyet için karşı karşıya geldiler. İki takımın kıyasıya mücadelesinde ilk yarı 00 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki tarafta kazanma adına sahada her şeylerini ortaya koyarak mücadele ettiler. Ancak geçtiğimiz sezonun şampiyonu Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 46. Dakikada Rıchard’ın attığı golle rakibini 10 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış oldu.

Takımımızı tebrik ediyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel takımın çok önemli bir galibiyet aldığını belirterek, “ Her maçtan sonra ve her zaman söylüyorum. Bizim için asıl olan bu sporun tüm Türkiye’de değer görmesi ve sevilen bir spor haline gelmesi. Bu hafta da ligimizin güçlü ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik. Zorluk derecesi oldukça yüksek bir karşılaşmaydı. Ancak sonuçta zorda olsa galip geldik. Teknik heyeti ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.

GAZİANTEP 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:21

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.