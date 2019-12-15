Gabriel Margarit: "Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gabriel Margarit: "Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz"

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Uzun bir zaman sonra maç kazandığımız için mutluyuz" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü'nde cezalı olan Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yerine Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Kayserispor'u 30 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son verdiklerini söyleyen Margarit, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Uzun zaman sonra iç sahada bir maç kazandığımız için de ayrıca mutluyuz. Bizim için zor bir maçtı. Maçı değerlendirecek olursak, maçının iki bölümü vardı. Maçın ilk yarısı biraz vasattı ama ikinci yarı yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Sonuçta 3 puan Gaziantep'in oldu, bizim oldu. İkinci yarıda hocamız kulübede olmamasına rağmen taktiklerimizi değiştirmemizi istedi. Bu da takıma olumlu yansıdı. Bizim için önemli bir avantaj oldu. Hocamızın yukarıdan oyunu değiştirmemizi, sistemi değiştirmemizi istemesi olumlu yansıdı. Galibiyetten ötürü oyuncularımı ve taraftarlarımız tebrik ediyorum. Artık önümüzde iki maç kaldı ve biz bu iki maçı da kazanıp 6 puan almak istiyoruz. Zorlu iki maçımız ve çok sayıda sakat oyuncumuz var. Bizim için kolay olmayacak" diye konuştu.

GAZİANTEP

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ...
Bülent Uygun: "Mensah’ın sakatlanması takımın bütün dengesini bozdu"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Mensah’ın sakatlanması takımın bütün ...
Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
YEREL HABERLER Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 (Maç ...
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kayserispor: 0 (İlk ...
Şahinbey Ampute deplasmandan galibiyetle döndü
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute deplasmandan galibiyetle döndü
100 bin Sosyal Konut Projesi’nde aslan payı Gaziantep’in Kuzey Şehir’e 5 bin 200 konut daha yapılacak
YEREL HABERLER 100 bin Sosyal Konut Projesi’nde aslan payı ...
Rektör Gür'den ABD Senatosuna kınama
YEREL HABERLER Rektör Gür'den ABD Senatosuna kınama
Drone kebap sektörüne de girdi Gaziantepli kebapçı, çırak bulamayınca çırak olarak drone'u kullandı
YEREL HABERLER Drone kebap sektörüne de girdi Gaziantepli kebapçı, ...
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Dışardan hizmet alımı yüzde 3’e düştü” Hem arıza oranı azaldı hem de giderler azaldı
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan ...
Gaziantep polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Gaziantep polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
MHP'den şiddet için daire başkanlığı, HBYS için kadro önerisi
YEREL HABERLER MHP'den şiddet için daire başkanlığı, HBYS için kadro ...
Bisiklet ve motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet ve motosiklet hırsızı yakalandı
Gaziantep Polisgücü Başkanı Kaplan güven tazeledi
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü Başkanı Kaplan güven tazeledi
Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti
YEREL HABERLER Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti
Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ailelerine destek
YEREL HABERLER Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ...
Türkiye Bölgesel Dart Turnuvası başladı Şahinbey Belediyesi turnuvaya ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Türkiye Bölgesel Dart Turnuvası başladı Şahinbey ...
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü
YEREL HABERLER Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü
Suç işlerken tazı gibi cezaevine giderken bastonla Hırsızlık sonrası tazı gibi koşan kadın cezaevine ise bastonla gitti
YEREL HABERLER Suç işlerken tazı gibi cezaevine giderken ...
Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
Büyükşehir, “Baharat Çalıştayı”nı topladı
YEREL HABERLER Büyükşehir, “Baharat Çalıştayı”nı topladı
Yolda ilerleyen tır şoförü silahlı saldırıya uğradı Seyir halindeki tırlara silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasında Peşine düştükleri 2 tıra ateş açan şüpheliler kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Yolda ilerleyen tır şoförü silahlı saldırıya ...
Gaziantep'te ulaşıma sis engeli
YEREL HABERLER Gaziantep'te ulaşıma sis engeli
Televizyon hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Televizyon hırsızı yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X