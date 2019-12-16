Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Gaziantep’te bir evden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık’ta bir evden yapılan hırsızlığın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.B., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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