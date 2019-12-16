Anlamlı iş birliği yetim annelerinin hayatını değiştirdi Yetim anneleri, meslek öğrenerek para kazanıyor

Şehitkamil Belediyesi ile İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde uygulanmaya başlanan proje kapsamında yetim çocukların anneleri, meslek öğrenirken para kazanıyor.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi’nden faydalanan yetim annelerinin işgücü piyasasına katılmasını amaçlayan projeyle 100 yetim annesine giyim konusunda eğitim imkanı sunuluyor. Eğitimler, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi tarafından veriliyor. 1865 yaş arasındaki kişilerin yararlandığı kursa katılanlar, günlük 30 TL yevmiye kazanıyor. Toplam 381 saat, 64 fiili işgünü devam edecek kurs sonunda kursiyerlerin giyim konusunda işletme açabilecek seviyeye ulaştırılması hedefleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ile birlikte Yetim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek açılan kursta eğitim gören annelerle bir araya geldi. İl Müdürü Sıraç Ekin ile Belediye Başkan Yardımcısı Özkeçeci, annelerin çalışmalarını yakından inceledi.

“Kursiyerlerimizi genel sağlık sigortası kapsamına da alıyoruz”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, kursiyerlerin kısa süre içerisinde çok başarılı sonuçlar ortaya çıkardıklarını söyledi. İl Müdürü Ekin, “Şehitkamil Belediyemizin, sosyal belediyeciliği öne çıkararak, İŞKUR işbirliği ile yapmış olduğu bu kursların güzelliğini görünce, insanın bu kursları tekrar yapası geliyor. Biz kursiyerlerimizde, çok kısa süre içerisinde birçok şeyi başarabildiklerini gördük. Şehitkamil Belediyemiz personellerinin kursiyerlere olan güzel yaklaşımları kursiyerlerimizi daha motive ettiğini gördük. Açmış olduğumuz meslek edindirme kursunda kursiyerlerimizin gerek kendilerini geliştirmesi gerekse kendi evlerinde çocuklarına, ailelerine verecekleri desteklerle bir anlam bulmaktadır. Bu anlamlı kursun böylesine güzel bir semtimizde olması, ayrıca yetim annelerine yönelik olarak bu kursu vermenin ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kursumuzda kursiyerlerin eğitim almasının yanında İŞKUR olarak kendi bütçemizden her kursiyerimize günlük 30 TL yevmiye cep harçlığı verdiğimiz gibi genel sağlık sigortası kapsamına da alıyoruz. Genel sağlık sigortası kapsamına aldığımız bu kursiyerlerin aileleri de bu haktan faydalanıyor. Dolayısıyla kursiyerimizin ne kadar çocuğu olursa olsun, bir şekilde kendisi kursumuza dahil olduktan sonra kurs süresi boyunca hem ücretini İŞKUR’dan almakta hem de aile bireyleri genel sağlık sigortası ile iş ve meslek hastası sigortalarına da tabi tutulmaktadırlar. Biz bu kursun Şehitkamil Belediyesi tarafından yıllardır yapıldığını gördük. İŞKUR her zaman böylesine anlamlı projelerin içerisinde bulunacaktır ve gereken desteğini hiçbir zaman esirgemeyecektir” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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