Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı

GAZİANTEP'te, girdikleri evden 350 bin dolar çalan 3 kadından 2'si yakalandı. Akraba oldukları belirlenen kadınlardan biri tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir eve 9 Aralık günü giren hırsızlar, 350 bin doları çalıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda eve giren 3 kadın tespit edildi. Hırsızlığın ardından koşarak uzaklaştıkları saptanan şüpheli kadınlardan ikisinin E.Ç. ve Y.Ç. olduğu belirlendi. Polis, akraba olan 2 kadını Osmaniye'de yakaladı. Kadınlarla birlikte ele geçirilen para, sahibine teslim edildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Polis, kimliğini belirlediği üçüncü kadını yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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