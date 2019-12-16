Lokantada 'yankesicilik' yapan şüpheli, kameradan yakalandı

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GAZİANTEP'te lokantada 'yankesicilik' yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

1 Kasım günü Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir lokantada kalabalıktaki bir kişinin cep telefonu çalındı. Olayı farkeden mağdur kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, lokantadaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede bir kişinin lokantadaki kalabalıktan yararlanarak, vatandaşın cebindeki telefonu çaldığı belirlendi. Kimlik tespiti yapılan şüpheli, bulunduğu adreste gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından 'yankesicilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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