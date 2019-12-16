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TSE’den Gaziantep Büyükşehir’e tam not

İHA

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne verilen 6 Yönetim Sisteminde Kalite Belgelendirmesinin devamlılığı için düzenlenen rapor, Ankara'ya gönderildi.

TSE’den Gaziantep Büyükşehir’e tam not

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne verilen 6 Yönetim Sisteminde Kalite Belgelendirmesinin devamlılığı için düzenlenen rapor, Ankara’ya gönderildi.
Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü’yle TSE yetkililerinin ortaklığında 3 gün boyunca gerçekleştirilen gözetimlerden elde edilen veriler paylaşıldı.
Büyükşehir "Biz" anlayışıyla yönetiliyor
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, “Belediye hizmetlerinin çalışmaları sonucunda geldiğimiz noktayı test etmemiz gerekiyor. Değerlendirmelerimiz ilerleyeceğimiz yolda rotayı belirlemek adına çok önemlidir. Her şeyden önemlisi kaliteli yönetim sistemine sahip olabilmemiz önem arz ediyor. Tespitler doğrultusunda hassasiyetle süreci yönetmek istiyoruz. Benmerkezci bir anlayışla değil de biz anlayışına sahip bir yönetim anlayışı sergilemeyi amaçlamalıyız. Bir doğru varsa bu hepimizin doğrusu olmalıdır. Vatandaştan onay almadığımız sürece ‘doğru’ diye tabir ettiğimiz şeylerin bir karşılığı olamaz. Kalitemizi ölçülebilir bir hale getirdik. İstanbul’da düzenlenen RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması kapsamında en iyi sosyokültürel yapı, en iyi turizm hizmet yapılarıyla en iyi kültürel mirası koruma ve yaşatma kategorisinde 3 ayrı ödül aldık. Bu ödül ekip işidir. Bu nedenle hepinize başarılarında dolayı teşekkür ediyorum. Gaziantep dışarıdan bakıldığında çok başarılı bir şehir profili çiziyor” dedi.
TSE Baş Tetkik Görevlisi Mehmet Hüsrev, 3 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen tespitlerin raporlaştırıldığını söyledi.
Stratejik yönetim için destek şart
TSE Baş Tetkik Görevlisi ve Eğitmen Erkan Özbey, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kaynak ve değişim yönetimiyle bize kazandırdığı bakış açısıyla beni ve ekibimi çok etkiledi. Sürdürülebilir kaynaklarını yönetim anlayışıyla entegre etmek amacıyla gösterdiğiniz gayret bizleri heyecanlandırdı. Gaziantep’in dışardaki bakış açısı hakikaten çok güzel. Bizlerin, bu tespitleri sizler için yapıyor olması hem kıymetli hem de gerçekçidir. Büyükşehir ekibinden istirhamım; kalite yönetim sistemini yerel anlayıştan hareketle ele alabilmesidir. Böylelikle yönetim sistemi uygulamada başarı sağlayacaktır. O nedenle kalite ekibini yalnız bırakmayın. İşlerinizde çok başarılı olduğunuzu biliyorum ancak yönetim sistemi anlayışını işlerimize aktarırsak hedeflere ulaşma şansı artacaktır. Stratejik yönetim anlayışını kazanabilmek için hepimizin desteği gerekiyor” şeklinde konuştu.
Büyükşehir’le olan iş birliği devam edecek
TSE Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Rıza Okumuş ise, “Türkiye Standartları Enstitüsü 65 yıldır; kurum değerlendirme alanlarında hizmet vermektedir. Ekonomik ve ticari hayatımızın olmazsa olmazları; standardizasyon hizmetleri ve mali üretim belgelendirme hizmetleridir. 2016 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü ile Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen iş birliği devam ediyor” diye konuştu.
MSM Türkiye’de 3’üncü, bölgede birinci
Tanzim edilen raporda, ISO90001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi, TS18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, TS10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO31001 Risk Yönetim Sistemi’ne yönelik gözetimler yapıldı.
Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi, belediye iştirakleri arasında Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi “Yiyecek ve İçecek Hazırlama Hizmetlerinin Planlanması, Üretimi ve Sunumu” kapsamında verilen belge bakımından Türkiye’de 3’üncü, bölgede ise ilk belgeli kuruluş oldu.

GAZİANTEP

16 Aralık 2019 Pazartesi

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