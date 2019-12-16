İslahiye'deki kazada anne ve oğlu yaralandı

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile oğlu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karapolat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Korkmaz yönetimindeki 27 GH 803 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Çoban´ın kulandığı 31 H 0312 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilen hafif ticari araçta bulunan sürücünün eşi Zübeyde (30) ile oğlu Yusuf Sefa Korkmaz (3) yaralandı. Yaralı anne ile oğlu çağırılan ambulansla kaldırıldıkları İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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