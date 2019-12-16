Takla atarak tarlaya uçan araçtan 3 kişi sağ çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Araç sürücüsünün yara almadığı kazada sürücünün eşi ve çocuğu ise hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Karapolat Mahallesi’nde Mehmet K.'nın (41) kullandığı 27 GH 803 plakalı hafif ticari araç ile askeri personel olduğu belirtilen Y.E.Ç.'nin (21) kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki takla atan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Sürücü Mehmet K. kazadan yara almadan kurtulurken, eşi Zübeyde K. (30) ve çocukları Y.S.K. (3) hafif şekilde yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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