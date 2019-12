Gapshoes Fuarı’nın ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “40 bin kişinin ziyaret ettiği fuarımızdan firmalarımızın memnun kalması bizleri mutlu etti”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 1114 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 30. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı’nı (GAPSHOES) 40 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, firmaların fuardan memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Adnan Ünverdi, GSO, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle, bir fuarcılık şirketi tarafından düzenlenen fuarın ardından yaptığı değerlendirmede fuarın sektöre, kentimize ve ülkemize büyük moral olduğunu belirterek bütün katılımcılara teşekkür etti.

Fuar öncesi 40 bin ziyaretçi hedefi koyduklarını ve bunu başardıklarını dile getiren Adnan Ünverdi, “Yapılan çalışmalarla yılda iki kez düzenlediğimiz GAPSHOES fuarımızı uluslararası boyuta taşıdık. Ayakkabıda söz sahibi olan kentimizde düzenlediğimiz fuarımız bundan sonraki süreçte daha da büyüyecek. KOSGEB’e, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fuara katılan firma sayısının 300 olduğunu dile getiren Akkaya, başta Gaziantepli firmalar olmak üzere, Adana, Bursa, Çankırı, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa, doğrudan yabancı ülkelerden de Çin, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, İran, Cezayir, Fas, Mısır, Sudan, Özbekistan ve Rusya’dan katılımın olduğunu söyledi.

“Firmalar fuardan memnun ayrıldı”

Dört gün boyunca büyük yoğunluk yaşanan fuarda üreticiler, 2020 yaz modası ürünlerini tanıtma imkanı bulduklarını kaydederek, fuarın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ettiler.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Akınal Ayakkabıcılık San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal, 30. Gapshoes Fuarı’nın çok güzel geçtiğini belirterek, “Gaziantep’ten yaptığımız ihracatta ayakkabı sektörünün önemli payı bulunuyor. Bu noktada fuara gelen ziyaretçi sayısından ve yapılan iş bağlantılarından dolayı memnunuz. Diğer arkadaşların da memnun olduğunu düşünüyorum. Faiz oranlarının düşmesi ve dövizin kontrol altında tutulması ile inşallah sektörlerimiz daha da iyi olacak” dedi.

Bursa’dan fuara katıldıklarını kaydeden Aksulu Ayakkabıclık’tan Nezih Aksulu, “1959 yılından beri faaliyette olan bir firmayız. Fuardan memnunuz. Ortadoğu’dan gelen müşterilerin ve diğer ziyaretçilerden dolayı fuara devamlı katılmayı düşünüyoruz. Yeni müşterilerle tanıştık. Mevcut müşterilerimize ilave olarak her geldiğimizde yeni müşteriler de kazanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Konya’dan geldiklerini belirten Nazım Can Ayakkabıcılık’tan Ömer Can da fuardan gayet memnun olduklarını kaydederek, “Gerek fuarcılık şirketinden, gerekse diğer organizasyonlardan çok memnunuz. Bu bizim katıldığımız ilk fuar. Bundan sonra Gaziantep’te düzenlenecek fuarlara devamlı katılmak istiyoruz” diye konuştu.

GAPSHOES Fuarı’nın çok güzel geçtiğini ve memnun kaldıklarını dile getiren Luxter Ayakkabı ve Terlik’ten Muhammet Abo Khashabe ise, “Baya bir sipariş aldık. Fuara ilk kez katılıyorum. Yabancı müşterilerin gelmesi bizi ayrıca mutlu etti” şeklinde konuştu.

İstanbul’dan fuara katılan Servet Ayakkabı’dan Nejdet Yirşen de, 56 yıldan beri fuara katılım sağladıklarını ifade ederek, “Bayan ayakkabı üretimi yapıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçileri ağırladık. Önümüzdeki yıl da katılacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yağmur Ayakkabı’dan Yusuf Yavşan da fuara 2011 yılından beri Kahramanmaraş’tan katıldıklarını ve fuarın çok faydasını gördüklerini belirterek, “Bu fuar daha da olumlu geçti. Çok güzel iş yaptık. Mükemmel bir fuar oldu. Her yıl da katılmayı düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

