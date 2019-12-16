Kafede çıkan yangın korkuttu

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te bir kafede çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kafenin mutfak bölümünden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, kafede maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.