Cemil Alevli Koleji Toplum Hizmeti Projesi 3 yaşında

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri IBCAS Programı kapsamında 3 yıl önce hayata geçen Toplum Hizmeti Projesini (CIP) aralıksız devam ediyor. Öğrenciler kardeş okulları olan Mehmet EminZekiye Üstünel İlköğretim Okulu öğrencileriyle ortak birçok projeye de imza atmaya devam ediyor.

Topluma Hizmet Kulübü’nün bir parçası olan projede öğrenciler 3 yıldır kardeş okulları Mehmet Emin Zekiye Üstünel İlköğretim Okulu öğrencilerine gönüllü olarak İngilizce, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar, Robotik Kodlama alanlarında ders veriyor. Bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin sorumluluk alma duygularının da geliştiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, "Üç yıldır sürdürülen topluma hizmet projesi kapsamında bu yılda öğrencilerimiz kardeş okullarımızdan birisi olan Mehmet EminZekiye Üstünel İlköğretim Okulunda öğrenci arkadaşlarıyla birlikte ortak faaliyetler sürdürmektedirler. Yine öğrencilerimiz rehber öğretmenlerinin gözetiminde kardeş okullarında öğrencilere yönelik gönüllü olarak İngilizce, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar, Robotik Kodlama alanlarında ders veriyor ve yaparak yaşayarak öğrenme metotlarını başarıyla uyguluyorlar. Her hafta Çarşamba günleri düzenlenen eğitimlerde kulüp üyesi öğrencilerin sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesi, yerel ve/veya uluslararası topluma yararlı birer birey olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Kulübün hizmet aktiviteleri başkaları için ve başkaları ile beraber işler yapmak ve buna kendini adamayı gerektirir. 3 yıl boyunca gönüllü olarak projeyi yürüten IB öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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