Devleti 1 buçuk milyon lira zarara uğratan hırsızlar yakalandı

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Gaziantep’te baz istasyonlarının klimalarını ve yüksek gerilim hatlarının kablolarını çalarak devleti yaklaşık 1 buçuk milyon lira zarara uğratan hırsızlar yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, baz istasyonlarının klimalarını ve yüksek gerilim hatlarının kablolarını çalanlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen M.H.H., F.P., i.A., N.P., M.K., M.K. ve S.K. operasyonla yakalandı. Baz istasyonlarının klimalarını ve yüksek gerilim hatlarının kablolarını çalarak devleti yaklaşık 1 buçuk milyon lira zarara uğrattıkları bildirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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