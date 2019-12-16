Yağmur sonrası sis etkili oldu Sisten kartpostallık görüntüler

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Gaziantep'te yağmur sonrası sis etkili olurken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'in Nurdağı ve Sakçagözü gibi yüksek kesimlerinde bir haftadır yağan yağmur sonrası açan güneşle birlikte oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Özellikle Nurdağı ve Sakçagözü karayolunda seyreden sürücüler zaman zaman 2 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Sisten sonra kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

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