GAÜN TMDK öğrencisi Bahar Karakuş’tan büyük başarı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Türk Sanat Müziği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bahar Karakuş, Viyana’da gerçekleştirilen ‘Edelweiss 2019 3.Uluslararası Piyano Yarışması’nda A6 kategorisinde diploma ve ödül aldı.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Avusturya’nın Viyana şehrinde gerçekleştirilen yarışmada ödül alan Bahar Karakuş, GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efgan Zeki Saleh ve TMDK Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek’i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı kutladı.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, konservatuardan bir öğrencimizin Viyana gibi sanatın baş şehri olan bir yerde böyle bir başarıyı kazanmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gür, “Öğrencimiz Bahar Karakuş’u ve ona emek veren, destekleyen hocalarını tebrik ediyorum. Konservatuarımız öğrencilerimiz açısından iyi bir motivasyon kaynağı oldu. İnşallah daha iyi ödüllerle gelecekte bir araya geleceğiz” dedi.

GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efgan Zeki Saleh’in öğrencilerinden Bahar Karakuş, yarışmada Bach Partita No:2 ve F.Liszt Consolation eserlerini icra etti. Karakuş performansıyla Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Litvanya ve Rusya’dan katılımcıların bulunduğu jüri üyelerinin beğenisini topladı.

Doç. Dr. Efgan Zeki Saleh ile birlikte piyanoda çalışmanın kendisi için bir şans olduğunu vurgulayan Bahar Karakuş, “Böyle bir yarışmaya katılmak, oraya gitmek bile benim için çok büyük bir şanstı. Yarışmacıları dinlemek, jüridekilerle tanışmak benim için çok onur verici bir şeydi. Çok küçük yaşlarda eğitim alıp, en iyi şekilde eserleri icra eden yarışmacıları gördüm. Doç. Dr. Efgan Zeki Saleh hocamla birlikte uzun bir zaman diliminde çalışma fırsatı buldum. Yarışmada, hocamın emeklerinin karşılığını vermek, üniversitemi en iyi şekilde temsil etmek adına çaba gösterdim ve ödülü kazandım” ifadelerini kullandı.

“Öğrencimle gurur duyuyorum”

Yarışmada başarı elde eden Bahar Karakuş ile gurur duyduğunu belirten Doç. Dr. Efgan Zeki Saleh, mayıs ayında İstanbul’da uluslararası bir festivale katıldıklarını belirterek, Bahar Karakuş’un buradaki performansından da memnun kaldığını söyledi. Yarışmanın batı müziği kategorisinde olduğunu ifade eden Doç. Dr. Saleh, “Bahar Karakuş, Türk Sanat Müziği temelli olduğu ve batı müziğine eğilimi olmadığı için çok zorlandık. Bu bağlamda hazırlık sürecimiz oldukça uzun geçti. Öğrencimin bu başarısından dolayı onunla gurur duyuyorum. Üniversitemiz, Türk Müziği Devlet Konservatuarı’ndan bir öğrencimizin Avrupa’nın tam merkezinde, bu önemli eserleri çalması bizim için çok büyük bir başarıdır. Ödül almasından dolayı ayrıca çok mutlu oldum” diye konuştu.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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