Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde avcıların hedefi olan ve yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

İslahiye ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Boğaziçi Mahallesi'nde oturan Abdulbaki Sağlam, iş yerine giderken yol kenarında yaralı bir şahin buldu. Abdulbaki Sağlam'ın hayvanseverler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaptı. Kızıl şahin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Kanadında ve göğüs bölgesinde saçma izi görülen şahin, Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.