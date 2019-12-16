Magnezyum deyip geçmeyin

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meliha Hafız, kas ve kemik sağlığı için magnezyum minerali alımının çok önemli olduğunu açıkladı. Hafız, vatandaşları beslenme alışkanlıklarında magnezyum içeren gıdalar için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meliha Hafız, magnezyum eksikliğinin kas ve kemik rahatsızlıkları başta olmak üzere pek çok önemli soruna yol açabileceğini kaydetti.

İnsan vücudunun magnezyum mineralini kas ve sinir sisteminin düzenlenmesi dışında enerji üretmek ve yağ protein sentezlemek için de kullandığını kaydeden Dr. Meliha Hafız, "Çok önemli olmasına rağmen nüfusun yüzde 75'i magnezyum eksikliğinden şikayetçidir. Gıda endüstrisi, besinlerdeki magnezyum seviyesini diğer birçok besin değeri gibi üretim aşamasında azaltmaktadır. Örneğin buğday, beyaz un elde etmek için işlendiğinde içindeki magnezyumun yüzde 90'ı yok olmaktadır. Dondurulmuş sebzelerin kaynatılması da içindeki magnezyumu azaltır" dedi.

Magnezyum eksikliğinde vücutta sık sık kramp oluşabildiğini de belirten Dr. Hafız, krampların en sık baldır, uyluk kasları ve ayaktaki küçük kasları etkilediğini kaydetti. Hafız, "Bunlar arasında en çok baldır kasları, genelde tek taraflı olarak etkilenir" dedi.

GAZİANTEP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.