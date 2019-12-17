SANKO Okulları öğrencisi satrançta il birincisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi, Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Türkiye Kupası Gaziantep Satranç İl Birinciliği’ yarışmasında birinci oldu.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde, 185 sporcunun katılımı ile düzenlenen ve tek kategoride yedi tur üzerinden oynanan turnuvada SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi il birincisi oldu. Kağan Aydınçelebi’ye kupasını, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu takdim etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Kağan Aydınçelebi’yi başarısından dolayı tebrik ederek, 25 Ocak 2020’de Antalya’da düzenlenecek ‘Türkiye Satranç Kupası’ turnuvasında başarılar diledi.

GAZİANTEP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.