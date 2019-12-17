Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te şüpheli bir araçta ve araç içerisindeki 4 şahsın adresinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri bir araç içerisinde ve çalışmaların devamında şüphelilerin ikametinde yaptığı aramalarda 1.9 gram esrar maddesi, 17.84 gram metamfetamin, 34 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 12 adet dolu fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlemde bulunuldu.

GAZİANTEP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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