Kış uykusuna yatmayan yılanı araç ezdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kış uykusuna yatmayan ve kara yoluna çıkan bir yılan, araçlar tarafından ezilmiş halde bulundu.
NurdağıHassa kara yolunun 12. kilometresinde özel bir şirkete ait araçla seyreden Davut Kurt, kara yolunun Kozdere Mahallesi'nden geçen bölümünde yaralı bir yılan buldu. Kış aylarında genelde toprağın altında kış uykusuna yatan yılanı görünce şaşıran Davut Kurt, yaklaşık 180 santimetre uzunluğundaki yılanı bulduğu ağaç parçası yardımıyla kutuya koyarak araca aldı. Kurt, yılanı ilçe merkezindeki veterinere yetiştirmek için yola çıktı ancak yılan bir süre sonra telef oldu.
GAZİANTEP
17 Aralık 2019 Salı
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