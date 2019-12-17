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Hububat ve bakliyatta 6 milyar 161 milyon 569 bin dolarlık ihracat TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum ...

İHA

HububatBakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Mahsum Altunkaya başkanlığında Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde İzmir'de toplanarak 11 aylık sektörün ihracatını değerlendirdi. Başkan Altunkaya, sektörün OcakKasım 2019 döneminde, geçen yılında aynı dönemine oranla yüzde 1,3 artışla 6 milyar 161 milyon 569 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hububat ve bakliyatta 6 milyar 161 milyon 569 bin dolarlık ihracat TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya "Sektörel sorunların çözümü için çalışıyoruz, 2020’den umutluyuz"

HububatBakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Mahsum Altunkaya başkanlığında Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde İzmir’de toplanarak 11 aylık sektörün ihracatını değerlendirdi. Başkan Altunkaya, sektörün OcakKasım 2019 döneminde, geçen yılında aynı dönemine oranla yüzde 1,3 artışla 6 milyar 161 milyon 569 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.
İzmir’de, 2019 yılının son toplantısını gerçekleştiren HububatBakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu, ihracat rakamlarının yanı sıra sektörün gerek üretimde gerekse ihracatta yaşanan sorunlarını da masaya yatırarak gündemi değerlendirdi. Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanan Sektör Kurulu, yeni hedef ülkeler ve yüksek katma değerli üretime yönelik çalışmalarla ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
OcakKasım 2019 döneminde, geçen yılında aynı dönemine oranla yüzde 1,3 artışla Türkiye genelinden toplam 6 milyar 161 milyon 569 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, en fazla ihracatın Güneydoğulu ihracatçılar tarafından yapıldığını belirtti. Başkan Altunkaya, bu dönemde GAİB üyesi ihracatçıların toplam 1 milyar 819 milyon 196 bin dolarlık ihracata imza attığını sözlerine ekledi. Sektörde aynı dönemde, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ikinci birliğin İstanbul HububatBakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olduğunu belirten Başkan Altunkaya, İHBİB’nin bu dönemde 1 milyar 772 milyon 403 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, Akdeniz HububatBakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ise 925 milyon 809 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü birlik olduğunu ifade etti.
Sektörün Kasım 2019 ayı ihracatına da değinen Başkan Mahsum Altunkaya, bir önceki yıla oranla yüzde 4,2’lik gerileme yaşadığını ve Türkiye genelinden toplam 620 milyon 816 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.
"Sektörel sorunların çözümü için çalışıyoruz"
Ülkelere yönelik ihracat hakkında da bilgi veren HububatBakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkan Altunkaya, sektörün OcakKasım 2019 döneminde ihracatta en çok yoğunlaştığı ilk üç ülkenin Irak, Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu dile getirerek, Irak’a ihracatta yüzde 16,4 ve Suriye’de ise yüzde 18,8 oranında gerileme yaşanırken ABD’ye yönelik ihracatın yüzde 22,4 oranında artış sergilediğini ifade etti. Altunkaya, bu ülkeleri sırasıyla Yemen, Sudi Arabistan, Almanya, Libya, İran, İsrail ve Angola’nın izlediğini de belirtti. Sektör ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği komşu ülkelerde yaşanan sorunların önümüzdeki süreçte çözüme kavuşacağına inandıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Altunkaya, "Dünya ihracatındaki payımızı artırabilmek için yeni pazarlara yönelik araştırmalarımız yenilikçi ürünlerimizle devam ederken, mevcut pazarlarda ki varlığımızı da koruyarak geliştirmek için çalışıyoruz. Son yıllarda, komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılardan kaynaklı ihracat düşüşünün önüne geçebilmek için gerekli temaslarımız devam ediyor. Bu sorunların 2020 yılında çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Elbette sahip olduğumuz ürünlerimizi dünya pazarlarında en iyi fiyatlarla hak ettiği değerlerle pazarlamak hepimizin ortak hedefi. Markalaşma ve yenilikçi ürünlere yönelik çalışmalarımızı 2020’de arttırarak sürdüreceğiz. Sektörümüzün dijital dönüşüme ayak uydurması ve bu dönüşümün getirdiği yenilikleri uygulaması yönünde de gerek eğitim faaliyetlerimizin gerekse yatırımların devam etmesi için çalışıyoruz. Ayrıca, ihracatın artışında engel olabilecek sektörün sorunlarını, bunlara ilişkin görüş ve önerilerimizi başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm mercilerle paylaşarak, çeşitli platformlarda dile getirerek çözüme kavuşması için büyük gayret sarf ediyoruz" dedi.
Sektörde ürün şampiyonu un
İhracatı gerçekleştirilen ürünlere de değinen Başkan Altunkaya, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, diğer gıda müstahzarları, bitkisel yağlar, kakaolu mamuller, şeker ve şeker mamullerin Türkiye’den en fazla ihracatı yapılan ürünler gurupları olduğunu belirtti. Sektörün ürün bazında en fazla ihracatı gerçekleşen ürünlerinin ise buğday unu, tatlı bisküvi ve gofretler, makarna, çikolata ve kakao içeren gıdalar, kakaosuz şeker mamulleri, ay çiçek tohumu yağı olduğunu ifade etti.

GAZİANTEP

17 Aralık 2019 Salı

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