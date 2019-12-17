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Anka Hastanesi, sağlık turizmine odaklandı Av. Dr. Cengiz Bayram: "Sağlık turizmi, özel sektör için ...

İHA

Özel Anka Hastanesi, Gaziantep'i sağlık turizminde önemli bir merkez haline getirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yurt dışından hasta getirterek ülkeye döviz kazandırmak isteyen Anka Hastanesi, bir taraftan sağlık turizmine yönelik yatırımlarını hızlandırırken, diğer taraftan da yurt dışında tanıtım çalışmaları ve anlaşmalar yapıyor.

Anka Hastanesi, sağlık turizmine odaklandı Av. Dr. Cengiz Bayram: "Sağlık turizmi, özel sektör için tek çıkış yolu"

Özel Anka Hastanesi, Gaziantep'i sağlık turizminde önemli bir merkez haline getirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yurt dışından hasta getirterek ülkeye döviz kazandırmak isteyen Anka Hastanesi, bir taraftan sağlık turizmine yönelik yatırımlarını hızlandırırken, diğer taraftan da yurt dışında tanıtım çalışmaları ve anlaşmalar yapıyor.
Özel Anka Hastanesi Genel Müdürü Av. Dr. Cengiz Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracat seferberliğine büyük önem verdiğini belirtirken, "Biz de sağlık turizmi yoluyla bu seferberliğe katkı sunmak istiyoruz" dedi. Bayram, "Ülkemizin ürettiği malların katma değeri çok düşük. Mesela 5 liraya mal ettiğimiz bir ürünü 6 liraya yurt dışına satıyoruz. Ama kendileri 1 liraya mal ettikleri ürünleri bize 5 liraya satıyor. Dolayısıyla bizim ödemeler dengemiz bozuluyor. Alım gücümüz düşüyor. Ancak sağlık turizmi katma değeri yüksek bir hizmet. Tatil amaçlı ülkemize gelen turistler bin dolar harcarken, sağlık turizmi amacıyla gelenler en az 5 bin dolar harcıyor. Yani gerçek bacasız sanayi. Bu açıdan sağlık turizmi çok önemli. Hükümetimiz de çok önemsiyor. Anka Hastanesi olarak bu işin bir parçası olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Sigorta şirketleri hastaları Türkiye'ye yönlendiriyor"
Av. Dr. Bayram, şu anda estetik ameliyatlar, implant diş ve obezite ameliyatları gibi branşlarda sağlık turizmine yönelik hizmet vermek için altyapılarının hazır olduğunu vurgularken, kalp damar cerrahisi, onkoloji ve tüp bebek gibi alanlarda da gerekli standartları sağlayarak hizmet vermek istediklerini açıkladı. Avrupa ülkelerindeki sigorta şirketlerinin hastaların Türkiye'de tedavi olmasını teşvik ettiğine de dikkat çeken Özel Anka Hastanesi Genel Müdürü Av. Dr. Cengiz Bayram, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Estetik ameliyatlar, diş, obezite ameliyatları, kalp damar cerrahisi, onkolojik tedaviler ve tüp bebek tedavileri Avrupa'da çok pahalı. Bu nedenle de sigorta şirketleri hastaları Türkiye'ye yönlendiriyor. Orada bin dolara alınan bir sağlık hizmeti burada belki de 300400 dolara mal oluyor. Üstelik bu rakama gelişgidiş ücretleri de dahil. Sigorta şirketlerinin maliyetleri çok düşüyor. Özel Anka Hastanesi olarak biz bu alana yatırım yapıyoruz. Tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Yurt dışında anlaşmalar yapıyoruz. Ancak biz her türlü sağlık hizmetini üretebilme şansına sahip değiliz. Bakanlığımızın planlaması çerçevesinde bazı alanlarda bize hizmet verdirilmiyor. Kısıtlamalara gidiliyor. İnşallah o hizmetleri de ekleyeceğiz. Kalp damar cerrahisi, kemik iliği nakli, onkoloji ve tüp bebek merkezi gibi alanlarda da hizmet vermek istiyoruz. Ama biz şunu bekliyoruz. Bakanlık kuralları koysun, standartları belirlesin biz de ona göre altyapımızı tamamlayıp o hizmeti verelim. Bakanlık, hekim, cihaz, personel ve fiziki imkanlar olarak şartları belirlesin, biz de onlara uyalım. Biz de, onkoloji, hemamotoloji, nefroloji, istiyoruz, bunlar olmazsa sağlık turizmini nasıl yapacağız? Bu konuda Bakanlığa çok iş düşüyor. Salğık Bakanımız özel sektörün iyi bir temsilcisidir. Başarılı bir insandır. Aynı şeyi biz de istiyoruz. Bu konuda özel sektörün önünü açacağına inanıyoruz."
"Özel hastaneler için tek çıkış yolu"
Bayram, SGK'nın 2008 yılından bu yana sağlık hizmetlerinin fiyatlarına hiç zam yapmadığını, hatta ayaktan muayene ücretlerinde de yüzde 20 indirime gidildiğini belirterek, mevcut fiyatlarla özel hastanelerin varlığını devam ettirmesinin zor olduğunu kaydetti. Sağlık turizminin özel sektör için tek çıkış yolu olduğunu da savunan Av. Dr. Bayram, "Devletimiz bu alana çok önem ve destek veriyor. Özel sektör olarak bizler de bu alana yatırım yaparak, ülke ekonomimizin kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz. Sağlık turizmi amacıyla ülkemize gelecek turistler ayrıca kent ekonomisinde de önemli bir canlılığa yol açacaktır. Hemen tüm sektörler bu canlılıktan nasibini alacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.

GAZİANTEP

17 Aralık 2019 Salı

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