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Halı sektörü 12 ayın ihracat şampiyonu 144 ülkeye 1 milyar 44 milyon 213 bin dolarlık halı ihracatı ...

İHA

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Ahmet Kaplan Başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak sektörel sorunları ve Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kaplan 12 ayın ihracat şampiyonunun halı sektörünün olduğunu kaydetti.

Halı sektörü 12 ayın ihracat şampiyonu 144 ülkeye 1 milyar 44 milyon 213 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi Güneydoğulu halıcıların yeni hedefi Avusturalya pazarı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Ahmet Kaplan Başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak sektörel sorunları ve Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kaplan 12 ayın ihracat şampiyonunun halı sektörünün olduğunu kaydetti.
Birlik Başkanı Ahmet Kaplan, değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, halı sektörünün Kasım ayında Gaziantep’in ihracat şampiyonu olduğunu belirterek, Kasım 2019’da bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 8.6’lük artışla 171 milyon 913 bin dolar, Ocak Kasım 2019 döneminde ise yine bir önceki yılın aynı dönemlerine oranla yüzde 10,6 artışla 1 milyar 572 milyon 279 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Sektörel bazda halı ihracatının son on iki ayda Gaziantep şampiyonu olduğunu da ifade eden Başkan Kaplan Aralık 2019 sonunda 2019 yılı hedeflerini aşacaklarına inandıklarını ifade etti.
Halı sektörünün gelişmesi ve yenilikçi ürünlerle dünya pazarlarında daha etkin olabilmesi yönünde çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan sürdürülebilir ihracatın sağlanması, mevcut pazarlardaki pazar paylarının arttırılması ve yeni pazarlarda daha etkin rol alabilmek için birçok projenin de yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
140 ülkeye 1 milyar 673 milyon dolarlık ihracat
Kasım ayı ihracatının bir önceki dönemlere oranla önemli artışlarla devam ettiğini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yaptığı değerlendirmede “Bölgemizden Kasım ayında bir önceki yıla oranla ihracatımız yüzde 8,4’lük artışla 169 milyon 665 bin dolar, Ocak Kasım 2019 döneminde ise yüzde 12,1 artışla 1 milyar 548 milyon 515 bin dolarlık olarak gerçekleşmiştir. 12 aylık süreç içerisinde toplam 140 ülkeye 1 milyar 673 milyon 430 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilmiş olup gerek bölgeden gerekse Gaziantep’ten sektörel bazda yapılan ihracatta halı sektörü 12 ayın en fazla ihracat yapan sektörü olmuştur” dedi.
Halı ihracatında Ortadoğu liderliğini korudu
Halı sektörü için en önemli pazarlardan birisinin Ortadoğu pazarı olduğuna dikkat çeken GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,7’lik düşüş olmasına rağmen 53 milyon 521 bin dolarlık ihracat yapıldığını, Ocak Kasım döneminde ise bu bölgeye 503 milyon 960 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Amerika ülkeleri pazarında ise önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Başkan Kaplan Kasım ayında yüzde 12,6’lık bir artışla 51 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini Ocak Kasım dönemi için ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,8’lik artışla 477 milyon 602 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade etti. Halı ihracatında üçüncü sırayı ise Avrupa Birliği Ülkelerinin aldığına dikkat çeken Kaplan, Kasım ayında bu ülkelere toplam 26 milyon 97 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını; Ocak Kasım dönemi için ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19,7’lik artışla 235 milyon 721 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

GAZİANTEP

17 Aralık 2019 Salı

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