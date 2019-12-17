GKV Eğitim Uzmanı Beledioğlu’nu ağırladı

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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen söyleşide Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu öğrencilerle buluştu. Çalışma Ortamlarının Sınav Başarısı Üzerindeki Etkileri konulu söyleşisinde Beledioğlu öğrencilere çalışmalar sırasında uyulması gereken kuralları anlatarak sorularını yanıtladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu’nu ağırladı. GKV’li öğrencilerle bir araya gelen Beledioğlu Çalışma Ortamlarının Sınav Başarısı Üzerindeki Etkileri konulu söyleşisinde ders çalışma alışkanlıklarının başarı ilişkisi, yanlış çalışma alışkanlıklarının sonuçları, çalışma ortamının ders çalışma üzerindeki etkisi ve ders çalışırken ne yapılması gerektiği konusunda öğrencilere çeşitli bilgiler verdi. Etkili ders çalışma yöntemleriyle ilgili öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Beledioğlu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının eğitim alanındaki başarılarının övgüye layık olduğunu ifade etti.

GAZİANTEP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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