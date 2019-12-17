FETÖ'nün adli yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

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FETÖ/PDY terör örgütünün adli yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün adliye yapılanması içerisinde daha önce meslekten ihraç olmuş ve halen zabıt katibi, infaz koruma memuru, teknisyen olarak görev yapan şahıslar ile örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren toplam 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gaziantep merkezli, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te bu sabah düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şahısların Gaziantep'e getirilerek adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

GAZİANTEP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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