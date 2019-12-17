Gaziantep'te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep'te polis ekipleri kentin farklı bölgelerindeki kontrol noktalarında yaptığı denetlemelerde bir gün içerisinde toplam kontrol ettiği 4 bin 70 araçtan 921 sürücüye ceza kesti.

Gaziantep'te polis ekipleri kent merkezi ve şehirlerarası karayollarındaki kontrol noktalarında trafik kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerde 4 bin 70 aracı kontrol eden ekipler, 22 motosiklet sürücüsüne zorunlu kask kullanmamaktan, 1 sürücüye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan, 8 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 265 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 2 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 7 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 14 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 1 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 1 sürücüye tescil belgesinde bulunan amaç dışı araç kullanmaktan, 600 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 921 sürücüye ceza kesti. Ayrıca 2 yayaya trafik ışıklarına uymamaktan işlem yapan ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile alkollü araç kullanan toplam 9 sürücünün ise ehliyetine el koydu. Ekipler, 96 aracı da trafikten men etti.

Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürülmesine izin verilmeyeceğini belirten ekipler, denetimlerin artarak sürdüreceklerini ifade etti.

GAZİANTEP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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