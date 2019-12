Fuarın yıldızı Ender Plastik oldu

Gaziantep'te düzenlenen Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarında Gaziantep’in sektördeki öncü firmalarından Ender Plastik, Pienn ve Eurosoft markalarıyla büyük beğeni topladı.

Poliüretan terlik ve sandalet üretiminde başarılarla dolu 35 yılı geride bırakan Ender Plastik, her yıl katıldığı fuarda sektöre kazandırdığı yeni ürünler ile dikkat çekti. GAPSHOES Fuarında Ender Plastik Standını çok sayıda davetli de ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ve çok sayıda katılımcı, standı ziyaret ederek yeni ürünleri yakından incelediler.



"Fuarları yakından takip ediyoruz"

Ender Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altıntuğ sektör ile ilgili fuarlara katıldıklarını ve fuarların yeni iş bağlantıları yapmak için büyük önem taşıdığını belirterek, "Gaziantep’te gerçekleştirilen GAPSHOES Fuarı’na her yıl katılıyoruz. Fuarların sektörün gelişimine büyük katkısı var, aynı zamanda sektördeki yenilikleri yakından takip etmek adına da büyük önem taşıyor. Modern ve kaliteli terlik, sandalet üretmek için sürekli arge çalışmalarımız sürüyor; ayrıca dünya ölçeğinde yeni ürünler ve yenilikleri de sürekli yakından takip ediyoruz" dedi.



"Amacımız her zaman önce kalite olmuştur"

Pienn ve Eurosoft markalarıyla 7 den 70 e ürün çeşitleriyle bay, bayan, çocuk, terlik ve sandalet üretiminde yılların tecrübesiyle sektörün öncü firmalarından olan Ender Plastik olarak amaçlarının, her zaman önce kaliteli üretim olduğuna değinen Altıntuğ, "Türkiye’ deki toptancılar ve kurumsal firmaların yanı sıra ayrıca; Avrupa’dan Kuzey Afrika’ ya kadar ihracatımız var. Gaziantep’te küçük, orta ve büyük ölçekli bu işi yapan 200’e yakın firma var. Biz işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz ama bazı firmalar kaliteye önem vermiyor. Kalite değil de fiyat endeksli ürün üretimi yaptıkları için haksız rekabete yol açıyorlar. Bu da sektörü olumsuz etkiliyor. Biz kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Ucuza yapıp kalitesiz yapmak marifet değil. Böyle olunca sektöre ne kalite gelir ne de ülkeye döviz kazandırılır. Kaliteye önem verilip sektörde ülkemizi daha güçlü hale getirmemiz lazım. Bizim hedefimiz her zaman kalite ve müşteri memnuniyeti olmuştur" şeklinde konuştu.



"Sektörün çözülmesi gereken sorunları var"

Sektörde en büyük sorunlardan birinin kalifiye eleman sorunu olduğunu vurgulayan Ender Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altıntuğ, "Biz Gaziantep’te bu konu ile ilgili devletin de teşviğini bekliyoruz. Kalifiye eleman yetiştirmek ile ilgili teşviklere sektörün ihtiyacı var. Öte yandan yan sanayi sorunumuz da var. Bulamadığımız ürünü Çin’ den tedarik etmek zorunda kalıyoruz. Bu sorunu aşmak için yan sanayinin de ülkede gelişmesi lazım. Sayacılık sorunu da var biliyorsunuz biz sayaları diktiriyoruz. Sayacılardan destek alıyoruz. Onlar da eleman bulamıyorlar. Bu da ayrı bir sorun” diye konuştu.

