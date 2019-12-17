Yıllar önce mezun olduğu okulun öğrencileriyle buluştu Başkan Fadıloğlu Gaziantep Lisesi öğrencilerine deneyimlerini aktardı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yıllar önce mezun olduğu Gaziantep Lisesi öğrencileriyle ‘Kariyer Günleri’ isimli programda bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, öğrencilere kendi deneyimlerinden örnekler verdi ve kariyer planlaması yaparken nelere dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Periyodik olarak ilçenin farklı noktalarında bulunan okullarda düzenlenen programlarda öğrenciler ile buluşan ve öğrencilere yaşadığı deneyimleri aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak yıllar önce mezun olduğu Gaziantep Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programa; Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin İnce, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Emre Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere kariyer planlamaları konusunda dikkat etmeleri gereken konuları uzun uzun anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere yaşadığı deneyimlerden örnekler vererek çok önemli tavsiyelerde bulundu. Başkan Fadıloğlu; öğrencilerin, çalışma hayatı ve özel hayatıyla ilgili yönelttiği tüm soruları samimiyetle yanıtladı.

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği tarafından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na plaket takdim edildi. Bir öğrenci de Başkan Fadıloğlu’na çiçek takdim etti.

"Lütfen zamanınızı boşa harcamayın"

Programda öğrencilere hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, akademik başarı kadar sosyal hayattaki başarının da önemli olduğunu vurguladı. Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Okulda bir eğitim alıyorsunuz ama en önemli şey sizin kendinizi yetiştirmeniz. Okullar, insanlara bir bakış açısı verir. Yarın inşallah üniversiteye de gittiğinizde size bir açı kazanacaksınız. Daha sonra o açıyı geliştirecek olanlar sizlersiniz. Emeksiz, yemek olmuyor. Emek vermediğiniz şeyin değeri de olmaz. Şu anda sıkıntı çekebilirsiniz. Şu anda cefa çekerseniz, sonunda sefa sürersiniz. Kendimden örnek verecek olursam, sosyal münasebetlerimi en üst düzeyde tutmaya çalıştım. Eğitim sistemi içerisindeki en önemli unsurlardan biri yaşayarak ve hayatın içinde olma metodudur. Diploma, her şey değil arkadaşlar. Bugün üst düzey kişilerin işe alındığı yerlerde akademik başarısı eşit olan kişileri mülakat esnasında birbirinden ayıran faktörler ilgi alanları ve hobileridir. Yalnızca akademik başarıyla önemli bir statüye gelmeniz mümkün değil. Sosyalleşme noktasında çok hassas olmanız lazım. Şimdiden, yapmayı düşündüğünüz mesleği yerinde araştırın, gözlemleyin. Yapacağınız mesleğin icra edildiği ortamı teneffüs edin. Lütfen zamanınızı boşa harcamayın. Mutlaka ve mutlaka bir şeyle ilgilenin. Bizim birey olarak üzerimize düzen, görevimizi layıkıyla yapmaktır. Sizlerin göstereceği özveriyle inşallah ülkemiz, daha güzel yarınlara ulaşacaktır.”

Fadıloğlu'na teşekkür

Programın sonunda konuşan Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, “Başkanımıza; deneyimlerin, sosyal ilişkinlerin ne kadar önemli olduğunu, memleketimizin hangi koşullardan bugünlere geldiğini anlatan konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız, yaptığı konuşmayla vizyonumuzu açtı. Başkanımız, gençlerimizden ne beklediğimizi, gençlerimizin memleketimiz için neler yapabileceğini anlattı. Hem okulumuza olan desteği hem de ilimizde belediyecilik konusunda yapmış olduğu çok kıymetli faaliyetleriyle Türkiye’de adını duyurmuş olmasından dolayı Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, program sonunda öğrencilerin talebi üzerine onlarla selfie çekindi.

GAZİANTEP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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