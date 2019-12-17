Abdülhamithan Mahallesi’ne Sosyal Tesis

Sosyal Tesis çalışmalarına büyük önem veren Şahinbey Belediyesi, yeni mahallelerinden olan Abdülhamithan Mahallesi’ne yaptırdığı Abdülhamithan Sosyal Tesisi’ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacak.

Her mahalleye bir sosyal tesis ve taziye evi yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yönde çalışmalarını emin adımlarla sürdürüyor. 890 m2’lik inşaat alanı bulunan Abdülhamithan Sosyal Tesisi 2 katlı olarak yapıldı. Sosyal tesiste 2 bay 2 bayan taziye evinin yanı sıra, eğitim için kullanılacak 4 adet sınıf bulunuyor.

"İhtiyaçlar doğrultusunda çalışıyoruz"

Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Abdülhamithan Mahallemizin taziye evi ve sosyal tesis ihtiyacı vardı. Bu konuda çalışmalar yaparak vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak bir tesis yaptık. Mahalle sakinlerinin kullanabileceği baybayan taziye evinin yanı sıra içerisinde eğitim verilebilecek kurslarda olacak" dedi.

GAZİANTEP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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